Sensitive CBD continua en plena expansió al país de la mà del cannabidiol

La societat actual avança cap a un model de consum on l'origen natural i els beneficis per a les persones representen un tret distintiu fonamental. En aquesta mateixa línia, Sensitive CBD continua en plena expansió a la península amb una aposta revolucionària per a divulgar els beneficis del cànnabis i el poder terapèutic del cannabidiol.

Gairebé tres anys després del seu naixement, l'empresa compta amb tres botigues físiques a Barcelona i Figueres, i una àmplia llista de distribuïdors com growshops, estancs, veterinaris, terapeutes i naturòlegs. Amb un catàleg de més de dos-cents productes diferents per al benestar, cosmètica o cura de l'organisme, aquesta proposta va enfocada a normalitzar el consum d'un dels principis no psicoactius amb potencial terapèutic desconegut per al públic en general.

Rafael Fernández, cofundador i director de la firma, natural del Port de la Selva, explica que «Figueres és una ciutat estratègica important», a més d'obrir una botiga «a casa». En aquest sentit, arriba a la capital de l'Alt Empordà una aposta revolucionària en benestar i amb un component com el CBD encara per descobrir.