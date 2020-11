La figuerenca Heco, líder en el sector del moble metàl·lic

L'empresa figuerenca Heco es dedica a la fabricació de mobiliari industrial des del 1955. La seva extensa gamma de productes, amb un catàleg de més de quatre-centes pàgines, està orientada tant per al món professional com per al domèstic i bricolatge. Els clients que utilitzen els seus mobles metàl·lics són indústries, tallers mecànics o tallers elèctrics, entre altres.

L'activitat d'Heco va començar als anys 60, quan l'empresa va obtenir el certificat per l'obertura total de les caixes d'eines, una innovació que, posteriorment, moltes altres empreses van voler imitar. Actualment segueixen fabricant fidels a la seva tradició i renovant el catàleg any rere any, amb la màxima qualitat i servei en la fabricació de tota classe de moble metàl·lic destinat al taller i a la indústria, sigui aeronàutica, ferroviària, naval, minera, de l'automòbil i, fins i tot, militar. A més a més, els productes fabricats des de Figueres, en una àmplia i dinàmica nau de 10.000 m2, es distribueixen per tot el món.

Des d'Heco destaquen que estan especialitzats a donar solucions a mida a tota mena d'indústria amb la finalitat «d'optimitzar recursos en temps i espai». L'empresa disposa d'una xarxa comercial per tot l'Estat, Portugal i França que els permet desplaçar-se allà on calgui o quan el client ho requereixi.

Mobiliari Covid

Coincidint amb la irrupció de la pandèmia, Heco també ha volgut donar solucions a les preocupacions dels seus clients. Així ha adaptat uns armaris, tant models amb rodes com penjats, per protecció Covid, és a dir, que permeten dipositar el gel hidroalcohòlic i tots els elements que es requereixen ara per la seguretat. Aquesta novetat respon a la voluntat d'Heco de sempre evolucionar per donar sortida a les necessitats de les empreses. Aquests nous mobles se sumen a tota l'àmplia gamma de què disposa Heco: des de carros per a treballs en exteriors, bancs ergonòmics, fins a carros de taller, caixes d'eines i baguls, modulars i mòbils, bancs de treball, fins al disseny d'espais per a treballar i armaris PC, tancaments de persiana i electrònics i taulells, entre altres.

HECO

Adreça: carretera Nacional Km4, 3, de Figueres

Teléfon: 972 503 055

Web: www.heco.es