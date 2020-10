Interiorisme i arquitectura de Palmada Disseny per a una millor qualitat de vida

La pandèmia ha posat al descobert que el nostre habitatge o lloc de treball és molt important en la vida quotidiana. Els espais amables, airejats, confortables i ben distribuïts són cada vegada més cobdiciats després de comprovar els efectes del confinament. Els canvis en els espais aniran lligats a les noves necessitats, però no per això s'han de fer amb l'únic criteri del compliment de les mesures. També es poden fer mantenint l'essència i fins i tot aprofitar aquesta nova necessitat per fer del local un espai molt més agradable i que respongui als valors i la manera de fer de la nostra empresa o manera de viure.

Per realitzar aquests canvis, no podem esperar i cal trobar aquells dissenyadors i arquitectes que entenguin qui som i ens assegurin un bon resultat final que s'adapti a les nostres realitats i tingui en compte la nostra disponibilitat. Ens hem de posar a les mans dels millors. Palmada Disseny de Figueres és qui pot fer realitat tots els canvis i assessorar-nos perquè obtinguem les millors solucions per a cada espai.



Llarga experiència

Amb més de trenta anys d'experiència i garantia de modernitat i qualitat, l'equip d'interioristes i arquitectes de Palmada Disseny s'adapta a les necessitats de cadascun dels seus clients, aportant la seva trajectòria i les primeres marques de mobiliari, equipaments i complements amb què treballen.

Jordi Palmada Lloret, dissenyador d'interiors col·legiat, i Dana Palmada Castells, arquitecta superior, són els encarregats de donar vida als projectes totalment personalitzats dels seus clients. Són dos grans professionals que assessoren i atenen cada client bolcant-se totalment en trobar allò que busca, i ajudant cada empresa a ajustar-se a les noves necessitats mantenint el seu caràcter.

Bars, comerços i restaurants, entre altres, han sortit del seu estudi per a convertir-se en espais funcionals, agradables i adaptats a les diverses necessitats de la seva àmplia clientela. Cal estar preparats per quan torni la normalitat que tots desitgem.

L'èxit reconegut de Palmada Disseny, avalat per aquesta llarga trajectòria en el seu sector, és a causa de la integració dels elements, el bon funcionament de l'espai, les proporcions, la distribució, la llum i el color de l'ús al qual està destinat, i tot plegat aplicar-ho a establiments comercials, oficines, espais lúdics i habitatges.

Davant les noves mesures de distància i higiene, Palmada Disseny us oferirà una solució totalment adaptada a les necessitats del vostre negoci o habitatge privat.



PALMADA DISSENY

Adreça: carrer Col·legi, 4. Figueres

Telèfon: 972 510 062

Web: www.palmadadisseny.com