La botiga de Fortià ha inaugurat el punt Xarxa pagesa, on es poden trobar fruites i verdures ecològiques i de quilòmetre zero. A més, actuen com a punt de distribució i, des de Fortià, reparteixen productes a tota la comarca de l'Alt Empordà i a la Garrotxa. També es pot comprar a través de la web, gaudint d'ofertes i, si la compra és superior a trenta euros, es pot rebre a casa gratuïtament.



La botiga de Fortià

Adreça: plaça Catalunya, 2

Telèfon: 972 534 077

Web: www.labotigadefortia.com