Instal·lacions Burgas, sinònim de vàlua i eficiència en l'execució de projectes

Les obres d'ampliació de la Residència Pi i Sunyer de Roses han anat a càrrec de la Constructora Horizon de Roses. L'empresa Instal·lacions Burgas, de Figueres, s'ha encarregat de la instal·lació de tota la climatització controlada per domòtica així com de la realització dels serveis d'electricitat, il·luminació, gas, fontaneria, sanitaris, contraincendis i telecomunicacions.

Aquests treballs a la Residència rosinca han suposat «un important repte de temps», ja que s'han dut a terme en menys d'un any complint així el termini fixat prèviament. A més, s'han fet coincidint amb aquest període de pandèmia, cosa que ha dificultat més les feines. És per això que Burgas reconeix la vàlua i l'eficiència de tot el seu equip humà. «Estem molt satisfets», assegura el gerent, Joan Burgas.



Dos equips de treball

Un dels menjadors de la Residència pi i Sunnyer de Roses.

Un dels avantatges de Burgas és que treballen sempre amb dos equips: un primer, especialitzat en climatització i gas, i un segon, en electricitat, telecomunicacions, contraincendis i fontaneria.

Burgas treballa tant per a institucions públiques com per a particulars i privats. Així no només s'encarrega d'obra pública, sinó també de reparacions i manteniment per a particulars. De fet, Burgas disposa d'un departament específic per atendre avaries.

Un bany adaptat del centre rosinc.

Burgas és una empresa molt arrelada a la comarca. Va néixer el 1939 de la mà de Francesc Burgas i Matas al carrer Álvarez de Castro de Figueres. Ja acompanyat dels seus fills i veient el creixement de l'empresa, el 1978 es van traslladar al carrer Tapis. El 1995 es posa al capdavant de l'empresa Joan Burgas que juntament amb Carles Burgas donen continuïtat al negoci. El 2002 obtenen la certificació de qualitat en ISO 9001:2000 per les activitats d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, fontaneria, gas, aire condicionat, calefacció i energia solar. El 2006 ja es traslladen a l'actual seu, al polígon La Timba d'Avinyonet, on actualment ja s'ha incorporat la quarta generació.



INSTAL·LACIONS BURGAS

Adreça: Polígon industrial la Timba. N-260. Avinyonet de Puigventós

Telèfon: 972 505 895

Web: www.instalburgas.com

La sala de màquines de la Residència Pi i Sunyer.