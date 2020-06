Tres mesos construint el futur de l'hostaleria i la restauració

Mentre les portes dels restaurants, bars, cafeteries, càmpings, restaurants i hotels han estat tancades, l'Associació d'Empresaris d'Activitats d'Hostaleria de l'Alt Empordà ha continuat treballant per donar suport a aquest col·lectiu, que té un pes important en l'economia comarcal.

Segons Carles Tubert, gerent de l'associació, han estat al costat del col·lectiu en un moment complicat, segurament «el més difícil per a tots els nostres associats al llarg de la nostra història». No només tenien els establiments tancats, sinó que «la incertesa planava en el seu futur» amb informacions constants, sovint contradictòries o sobretot poc concretes, sobre com seria la represa de l'activitat.

Per aquest motiu, l'associació empordanesa ha fet una aposta decidida per la formació i l'assessorament en línia. Amb aquest objectiu, ha convidat als seus webminars professionals com els cuiners Joan Roca i Ferran Adrià; el directiu, conferenciant i professor Pablo Fontillas, i Ignacio de Juan-Creix, cap d'innovació a VMLY&R Spain. També hi han participat Octavi Bono, director general de Turisme; Josep Pere Polanco, cap de Resultats dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Girona, i Ferran Roquer, diputat, alcalde de Borrassà i expresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

També s'han organitzat reunions virtuals obertes amb més de cent participants habituals per conèixer i acompanyar o assessorar en tots els temes vinculats al sector, com els canvis legislatius, la gestió dels expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO), els protocols sanitaris de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola o la gestió d'incentius i subvencions per a restaurants o allotjaments turístics. També s'ha treballat com a lobby amb l'administració per exoneracions fiscals, l'ajornament de l'increment de la taxa turística, les bonificacions amb administracions locals, la promoció turística o l'obertura de fronteres. En aquest període també s'ha reforçat la junta amb nous membres assessors: Cinta Gutiér-rez, de l'Escala, i Josep Font, de Peralada.