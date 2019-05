Bujóns Electrotècnics, més de 80 anys com a referent d'electricitat industrial

Bujóns Electrotècnics és una empresa familiar de Figueres dedicada durant més de vuitanta nys als motors i les bombes elèctriques, així com a les reparacions i instal·lacions industrials. Amb l'experiència del pare, Francesc Bujóns, i les noves tecnologies del fill, Miquel Bujóns (Enginyer Tècnic Industrial), l'empresa ha ampliat el seu ventall de serveis, que va des de l'assessorament energètic i tècnic, els projectes elèctrics, els estudis termogràfics, fins als manteniments elèctrics de baixa tensió, passant per la posada en marxa, el manteniment i la reparació d'instal·lacions contra incendis.

L'empresa també realitza muntatge i reparació d'equips electrònics industrials, a part de continuar amb el món dels motors elèctrics i instal·lacions de motors-bomba d'aigua.

El taller està situat al carrer Vicenç Dauner de Figueres i disposa d'un espai ampli amb equips digitals de control i mesura per a motors i un banc de proves completíssim per a grups bomba. Al llarg dels anys, l'empresa ha ampliat el seu servei a moltes empreses de Catalunya a les quals agraeix la seva fidelitat i confiança. «Amb la voluntat i l'esperit de no defraudar-les, seguim millorant dia a dia, invertint en l'empresa per tal de mantenir la seva confiança i la de nous clients», explica Miquel Bujóns.



BUJÓNS ELECTROTÈCNICS

Adreça: Carrer Vicenç Dauner, 8. Figueres

Telèfon: 972 503 071

Web: www.bujonselectrotecnics.com