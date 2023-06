La republicana Anna Massot és, des d'aquest migdia, la nova alcaldessa de Castelló d'Empúries. La fins ara primera tinent d'alcalde del govern de Salvi Güell presidirà un cartipàs format pels regidors d'ERC, PSC i Demòcrates, amb un total de vuit regidors, un menys dels necessaris per tenir majoria. La Sala Gòtica de l'Ajuntament castelloní s'ha omplert de públic per seguir en directe un plenari d'investidura que ja ha deixat entreveure, a partir de les explicacions de vots dels portaveus de l'oposició, que no serà un mandat fàcil. En el moment de votar, juntament amb Anna Massot, també han presentat candidatura a l'alcaldia Agustí Ayats (SOM), Antonio Galeote (VOX) i Agustino Avventurato (PP). Junts i la CUP s'han abstingut i el PSC i Demòcrates han donat suport a la nova alcaldessa.

Retrets per Empuriabrava

El nou cap de l'oposició Agustí Ayats, ha justificat la seva proposta recordant que "el poble va votar en clau de canvi" i que la seva formació, SOM Empuriabrava i Castelló, es mostra molt crítica amb el fet que en el nou govern "no hi hagi cap regidor" de la marina. Malgrat la discrepància, ha admès que el pacte "és legítim", però considera que "dona l'esquena" a la realitat de les votacions recollides a les meses d'Empuriabrava. "Aquest fet no és saludable i amb el temps pot esdevenir perillós", ha dit. Per part de Junts, Dolors Barceló ha assegurat que des del 28M "no s'ha produït l'ocasió de negociar res" a l'hora de pactar el govern, mentre que el socialista Antonio Martín, nou primer tinent d'alcalde, ha ressaltat que treballaran "per fer un govern potent, estable i progressista". Jaume Mach (CUP) ha explicat que des del seu partit "estarem atents al programa" i que el més important "és el què i el com, més que no pas el qui". El paper de la CUP, que aquests darrers quatre anys ha governat amb ERC, pot ser determinant en l'aprovació de les accions del govern. Des de l'extrema dreta, Antonio Galeote (Vox) ha reclamat la presència de la bandera espanyola i el popular Agustino Avventurato ha fet una crida a la convivència sense amagar que es considera un polític "populista".

Cristina Bech (Demòcrates), nova segona tinent d'alcalde, ha insistit en el fet que el seu partit ha optat pel pacte "perquè la lectura electoral ha estat que ERC va guanyar les eleccions i hi ha un canvi, que és el que demanàvem".

Anna Massot ha rebut la vara de l'alcaldia de mans de Josep Espigulé, el membre de més edat del plenari. La nova alcaldessa ha ressaltat especialment la seva voluntat de governar per a tothom: "cada nucli és igualment important", ha dit recitant tots els punts urbans que formen el municipi. Massot vol aconseguir un municipi "més just, més igualitari i més sostenible". Després de signar els documents preceptius i de fer-se una primera foto amb els vuit regidors de l'equip de govern, s'ha fos en una llarga abraçada amb el seu antecessor, Salvi Güell, que avui deixava enrere vint anys de dedicació a la vida municipalista.