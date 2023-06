ERC ha guanyat les eleccions a Sant Feliu de Buixalleu (Selva) després que aquest divendres s’hagi sortejat el quart regidor a cara o creu amb Junts. Les dues formacions van aconseguir el mateix nombre de vots el diumenge, 227 cada partit. Aquest divendres, la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha confirmat l’empat i ha tirat una moneda a l’aire per decidir quina de les dues formacions s’emportava quatre regidors i quina es quedava amb tres. Els republicans, amb un regidor de més que els dona la majoria absoluta, han anunciat que buscaran una entesa amb Junts per intentar formar un govern unitari en els propers quatre anys de mandat.

Aquest diumenge les eleccions municipals a Sant Feliu de Buixalleu van acabar com el rosari de l'aurora. ERC i Junts van tancar el recompte de vots amb 227 vots per a cada formació. Un empat tècnic que deixava a fora del consistori Independents de la Selva amb 32 vots i el PSC amb 5. El problema és que l'Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu té set regidors i calia trobar una manera per decidir quina de les dues formacions es quedava amb quatre edils i quina amb tres.

Aconseguir-ho permetria donar la majoria absoluta a un dels dos partits. Per aquest motiu, aquest divendres representants de les dues llistes han anat al recompte que feia la Junta Electoral de Zona (JEZ) a Santa Coloma de Farners. L'esperança estava posada en els dos vots nuls que hi havia al municipi, que podrien permetre el desempat. Després d'obrir els dos sobres, s'ha comprovat que eren nuls perquè hi havia dues butlletes amb les llistes d'ERC i Junts grapades en cada sobre, fet que invalida el vot.

A continuació, la JEZ ha comprovat el registre digital per veure si coincidia amb el recompte que es va fer i, d'aquesta manera, confirmar l'empat tècnic entre Junts i ERC. A partir d'aquí, la presidenta i els membres de la junta ha revisat com desfer l'empat en què la llei proposa fer-ho a sorteig. Per això el secretari ha tret una moneda de 2 euros de la butxaca i els republicans han decidit quedar-se amb la cara i els de Junts amb la creu. El secretari ha llançat la moneda a l'aire i en caure al terra, ha sortit cara. Això vol dir que el quart regidor anirà a mans republicanes.

Desacord en el mètode

El membre de la llista d'ERC a Sant Feliu de Buixalleu, Lluís Cardona, ha assegurat que no els ha "agradat" el mètode, però era la única sortida possible per decidir qui es quedava el quart regidor en joc. Tot i així, Cardona celebra que s'hagi acabat amb "quaranta anys d'hegemonia de convergència" i és conscient que l'empat obligarà a les dues formacions a "arribar a un acord".

En aquest sentit, el republicà ha assegurat que començaran una roda de contactes amb els membres de Junts per intentar teixir un pacte i obren la porta a crear un govern unitari d'ERC i Junts per al proper mandat.

Per la seva banda, el fins ara alcalde de Sant Feliu i candidat de Junts, Josep Roquer, ha destacat que "la gent ha votat 50 i 50" i per això és una mostra clara que caldrà tancar un acord entre les dues forces. "Una moneda no pot decidir el futur del nostre poble", ha afegit Roquer. Per això ha assegurat que "des del principi" han apostat per arribar a un acord amb els republicans que els permeti governar conjuntament i assegura que hauria mantingut la proposta si haguessin guanyat ells el sorteig. Ara, confia en què els republicans facin el mateix tot i que afirma que "la pilota està a la seva teulada".