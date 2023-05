Pere Moradell continuarà quatre anys més com a alcalde de Torroella de Fluvià. L'alcaldable del PSC ha revalidat la confiança dels seus veïns i veïnes arribant a aconseguir el 54,09% dels vots, quelcom que es tradueix en 4 regidors.

A les eleccions municipals del 2019 va guanyar per un sol vot per davant de Junts. En aquesta ocasió, Moradell s'ha imposat amb 218 sufragis, mentre que El Nostre Poble (vinculat a Junts) n'ha obtingut 175, la qual cosa correspon a 3 regidors. Per altra banda, el Partido del Trabajo-Democracia Efectiva República Valenciana no ha obtingut representació en el consistori torroellenc.

D'aquesta manera, l'ajuntament de Torroella continuarà una legislatura més amb el mateix alcalde des de 1979.