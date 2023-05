Nou regidors sobre disset acaben de donar una nova majoria absoluta a la Candidatura de Progrés de l'Escala, liderada per Josep Bofill. D'aquesta manera, el successor de Víctor Puga revalida el domini de la governabilitat a la vila costanera per a continuar aplicant el programa de transformació local. L'Esquerra d'Etna Estrems perd un regidor i es manté com la seva força més votada, en una cita electoral amb una participació molt baixa, de només el 48,93%. Gent de l'Escala ha sumat dues regidores amb Xavier Ballesta al capdavant, la mateixa representació numèrica assolida per Eva Trias d'Alternativa. Jordi Roura (Junts) i Albert Pons (En Comú Podem) tanquen un plenari del qual n'ha quedat fora Vox.