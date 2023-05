L’alcaldessa i candidata per ERC de Figueres, Agnès Lladó, ha celebrat aquest dilluns al vespre l’acte central de campanya de les eleccions municipals. L’acte ha reunit a més de 150 persones a la plaça de l’Església de Sant Pere. El Portaveu del grup parlamentari al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha participat per donar suport a l’alcaldessa. Rufián ha assegurat que l’únic vot útil és votar a l’Agnès Lladó: “L’Agnès és l’alcaldessa de la gent, la que escolta als veïns i veïnes, la que fa la política de consens, la que posa a les persones al centre de les decisions. L’Agnès ha de liderar la transformació de Figueres perquè és l’única capaç de fer-ho. És l’única garantia de tenir un govern republicà i de transformació.”

La Secretària de Coneixement i Justícia Global d’Esquerra Republicana i diputada al Congrés dels Diputats, Marta Rosique, també ha demanat el vot per la candidata republicana, sostenint que " la llista d’Esquerra Republicana representa un equip plural i divers, un equip compromès que té Figueres com a única prioritat”.

Agnès Lladó ha agraït el suport de Rufián i Rosique i ha posat en valor la feina feta per part del govern durant aquests quatre anys: “Quan vam arribar al govern fa quatre anys ens vam trobar una Figueres sense projecte, sense visió de futur. Una Figueres de governs inestables, de promeses buides, de projectes impossibles. Avui, quatre anys més tard, podem dir ben orgullosos, que hem revertit aquesta tendència. Figueres ja no és aquella ciutat grisa, sinó una ciutat que s’activa i posa les figuerenques i figuerencs al centre de les decisions”.

Ha destacat la bona gestió que es va fer durant la Covid-19, el Pla de Xoc d’Equipaments esportius, Els 12 milions d’euros dels Fons Next Generation aconseguits pel govern i l’aprovació del POUM, entre d’altres.

“Jo us puc mirar als ulls, i dir-vos amb orgull, que cada dia d’aquests quatre anys he estat treballant incansablement per construir una Figueres millor"

Ha posat en valor l’honestedat i transparència del govern “Jo us puc mirar als ulls, i dir-vos amb orgull, que cada dia d’aquests quatre anys he estat treballant incansablement per construir una Figueres millor. Que aquests quatre anys la meva principal prioritat han estat tots els figuerencs i figuerenques. Us puc mirar als ulls i amb honestedat dir que hem treballat amb transparència i escoltant als figuerencs i figuerenques.” Ha demanat el vot als assistents posicionant-se com el vot útil per fer que Figueres continuï el projecte que han començat “Som l’única candidatura capaç de continuar transformant Figueres. Som l’única candidatura amb un projecte clar i sòlid. Som l’única candidatura que té propostes reals, que no promet impossibles sabent que no es compliran. Som l’única candidatura que té la capacitat de posar les persones al centre de les decisions, de transformar Figueres en una ciutat millor per a tothom.”

L’acte ha conclòs amb un piscolabis amb tots els assistents.