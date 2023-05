Junts per Castelló d’Empúries i Empuriabrava ha presentat la candidatura per a les eleccions municipals del 28-M, encapçalada per Dolors Barceló, en un acte que ha comptat amb la participació de l’exconseller conseller Quim Forn i de Sònia Martínez Juli, membre de l’executiva de Junts a la Vegueria de Girona i actual alcaldessa de la Jonquera.

Barceló ha lloat l’equip que conforma la candidatura, “un conjunt de persones que estimen el poble, amb força i il·lusió, gent preparada i valenta per transformar el municipi”. “Som un equip que combina experiència i renovació, format per persones de diferents edats i perfils, i que entoma el repte de treballar per al municipi amb voluntat de servei, empenta, il·lusió, rigor i seny”, ha remarcat l’alcaldable. Raquel Domínguez, Arantzazu Ezquerra, Joan Gelabert i Marc Vidal ocupen els següents llocs de la candidatura que lidera Dolors Barceló. Junts presenta Dolors Barceló com a cap de llista per Castelló i Empuriabrava