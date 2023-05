Esquerra Republicana de Catalunya a Figueres proposa la creació de la Unitat de la Llengua Catalana per vetllar pel seu ús correcte i per impulsar-la com a eix de la vida social i col·lectiva de la ciutat. La proposta foirma part del seu programa per a les eleccions municipals.

Aquesta unitat passaria per a la reordenació de l'oferta de català a la ciutat, perquè la llengua catalana sigui un instrument d'oportunitats i de cohesió social per a la ciutadania, amb la millora de l'oferta formativa, adequada a la demanda que hi ha i als horaris que més s'adapten als figuerencs i figuerenques. Així mateix, les sessions d'acollida han de tenir com a objectiu principal ser aquest instrument generador d'oportunitats. Alhora, aquesta Unitat de la Llengua Catalana, vetllaria i fomentaria l'ús del català entre els comerços de la ciutat, per tal que els rètols i les informacions que es publiquen, siguin en llengua catalana. L'alcaldessa de Figueres i candidata d'ERC, Agnès Lladó, manifesta que "la llengua catalana ha de ser un instrument de cohesió i generador d'oportunitats".