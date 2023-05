El relleu al capdavant de la candidatura de Junts a la Jonquera obre noves expectatives electorals en el municipi. Míriam Lanero, fins ara regidora de Serveis Socials, Ensenyament, Joventut i Noves Tecnologies, ha agafat el relleu de Sònia Martínez, alcaldessa del municipi durant les tres darreres legislatures. Tot just darrere seu, hi tindrà tres candidats que han format part del nucli dur del govern municipal: Rafa Medinilla, Jordi Picornell i Lluïsa Macias. A les eleccions del 2019, la llista que encapçalava Sònia Martínez va aconseguir cinc regidors, quedant-se a un de la majoria absoluta. L’únic representant del PSC, Narcís Quintana, va entrar en el govern per garantir l’estabilitat.

ERC va ser la segona força més votada, a molt poca distància de Junts, obtenint quatre regidors. Ciutadans va obtenir el darrer representant que omplia el plenari municipal. Amb Anna Pérez Mesquida al capdavant, els republicans intentaran girar la truita electoral en una convocatòria en la qual tornen a concórrer Ciutadans amb Maria Dolores Fernández com a alcaldable. També lideren llistes Anna Maria Vilà (PP), Manuel Sorli (Vox) i Daniel Cardona. Aquest darrer és l’alcaldable d’una agrupació vinculada als socialistes sota el paraigua de Tots per la Jonquera-Seguretat Ordre i Serveis-Candidatura de Progrés. Aquesta llista la tanca, com a suplent, l’empresari local i exregidor del PSC, Antoni Escudero. La candidatura de Junts per la Jonquera es va presentar en un acte a la Societat. Les seves prioritats en aquest mandat són «la seguretat, el civisme, la neteja i l’atenció a les persones». Cal destacar que, en l’àmbit de la seguretat, el canvi sofert en el municipi aquests darrers mesos ha estat substancial amb l’impuls donat a la Policia Local. El retard en l’acabament de la nova comissaria dels Mossos ha frenat el compromís adquirit per la Generalitat en aquest àmbit. Junts destaca la feina feta també «en urbanisme, esports, medi ambient i protecció civil, comerç, associacionisme i turisme». «El pròxim mandat serà el de la millora de la imatge de la Jonquera. I això serà possible gràcies al nou contracte de recollida de residus i neteja viària, adjudicat recentment», diu Lanero. La candidata té clar que «només amb una Jonquera cívica, respectuosa, culta i educada podem fer una comunitat cohesionada, justa i avançada» per a garantir una millor convivència en el municipi.