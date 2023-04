La presentació de la candidatura d’ERC a Pont de Molins va aplegar a més de 60 persones, que van omplir el Local Social del poble. El cap de llista, Pere Borràs, va començar l’acte amb un conte en què va comparar l’actual alcalde amb un senyor feudal que es creu l’amo del poble.

Borràs va dir en l’acte que “no he dirigit mai cap ple però sí claustres de més 20 professors. He tingut grups d’alumnes diversos, alguns problemàtics, i he après a resoldre conflictes i a reconduir situacions enfrontades”. “Crec que tinc el coneixement i l’experiència de conciliador, de saber trobar els punts que uneixen les persones i no les separen, i per això confio que me’n sortiré de governar amb l’equip de gent preparada, sensible i disposada a treballar pel poble”, va afegir.

Per la seva part, la número 2, Marie Gournay, que aquesta legislatura és regidora ja que va encapçalar la llista de MÉS per Pont de Molins el 2019, va dir que “vinc a aportar la meva experiència d’aquests anys, a treballar i aprendre de tots vosaltres”. Gournay també va remarcar que “el gran valor d’aquesta candidatura és la gran capacitat d’agrupament, que sempre treballem en la mateixa direcció i que som un grup cohesionat i amb ganes de treballar”.

La candidatura d’ERC és el resultat de la fusió amb MÉS per Pont de Molins, que en un principi es presentava en solitari i que es va acabar arribant a un acord per fer una llista cremallera.