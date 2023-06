El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres les tretze candidatures al Congrés i les onze al Senat que es presenten a la demarcació de Girona amb una important presència de polítics altempordanesos com Consol Cantenys, Jordi Martí, Mireia Vehí o Josep Maria Cervera en els primers llocs. Montse Bassa, tot i que és nascuda a Torroella de Montgrí, fa molts que viu a Llers i va treballar a l'Escola d'Adults de Figueres, tornarà a ser la cap de llista al Congrés per ERC. Sònia Martínez, Montse Mindan, Etna Estrems, Salvi Gúell, Gael Rodríguez, Martí Sans, Robert Sabater, o els regidors de Vox a Roses i Figueres, Ignasi Mulleras i Jordi Vivo són altres noms de polítics altempordanesos que aniran a les llistes de cara a les eleccions del 23 de juliol.

El nom de Consol Cantenys ha estat la sorpresa més destacada i quan semblava que, després de molts anys dedicada a l'Ajuntament de Vilafant, deixava la política activa ara farà el salt a Madrid com a cap de llista del PSC al Senat. A Madrid, Cantenys podria acabar coincidint amb la seva filla, Mireia Vehí, actual diputada per la CUP, que després d'entrar al Congrés fa quatre anys presentant-se per Barcelona ara ho provarà com a cap de llista per la demarcació de Girona. En la llista de la Cup, Vehí està acompanyada per l'exalcalde de Viladamat Robert Sabater.

A Junts, l'alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ocuparà el segon lloc en la llista al congrés rere Marta Madrenas, exalcaldessa de Girona. A la mateixa llista, en la posició número 5, hi ha l'alcaldessa de La Jonquera Sònia Martínez, mentre que la que va ser alcaldessa de Roses, Montse Mindan ocupa la tercera posició en la llista al Senat.

Per part d'ERC, a banda de Montse Bassa, la comarca està representada per la regidora de l'Escala, Etna Estrems, en el número 3 de la llista del Congrés i per l'exalcalde de Castelló d'Empúries en el sis. Mentre que Jordi Martí, exalcalde de Sant Pere Pescador, repeteix encapçalant la llista al Senat.

Per part del PSC, Consol Cantenys té molts números de desembarcar a Madrid com a cirereta a la seva llarga carrera política en el món municipal a Vilafant. Fins ara, fora del seu municipi, Cantenys només havia estat al Consell Comarcal de l'Alt Empordà i a la Diputació. Rere Cantenys, a la llista del PSC al Senat hi figura un altre nom històric del socialisme altempordanès, Martí Sans. A la llista al Congrés destaca el nom de Gael Rodríguez, nou alcalde de Portbou amb 19 anys que ocupa el lloc número 5 en la candidatura que lidera Marc Lamuà.