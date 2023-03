Del 21 al 23 de març, el castell de Sant Ferran de Figueres acull la tercera edició del Saló dels Oficis, una proposta divulgativa de l’oferta de formació professional que hi ha a la comarca que ja ha esdevingut un exemple seguit en altres punts de Catalunya per la seva repercussió i bona organització.

Amb la implicació dels centres docents que ofereixen cicles d’FP, les empreses i les administracions, el Saló és promogut per la Fundació dels Oficis i l’Ajuntament de Figueres amb la col·laboració dels diferents departaments de la Generalitat vinculats amb el tema, la Diputació de Girona, el Consorci del castell de Sant Ferran, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Cambra de Comerç de Girona.

Aquesta tercera edició presenta canvis importants que tenen com a objectiu millorar la divulgació de les tretze famílies formatives que hi ha actualment en els instituts i centres de l’Alt Empordà –vegeu el requadre adjunt– i que són el punt de partida d’un objectiu més ambiciós que vol convertir Figueres i la comarca en un punt de referència de la formació professional a Catalunya, un repte que ha d’anar acompanyat, els pròxims anys, amb el necessari creixement de l’oferta existent. Les famílies dels alumnes estan convidades a participar en la jornada de portes obertes, del dimecres 22 de març, a la tarda.

Meritxell Garrido, directora de la Fundació dels Oficis i coordinadora del Saló, explica com l’evolució de l’esdeveniment ha precipitat que cada vegada tingui més seguiment. «En la primera edició, vam tenir sis-cents alumnes, en plena Covid, amb moltes restriccions, però va anar bé per començar a caminar. L’any passat ja vam saltar a mil cinc-cents i enguany calculem que acabarem rebent entre dues mil cinc-centes i tres mil persones».

«La convocatòria d’aquesta edició afegeix els alumnes de tercer d’ESO, fins ara només era per als de quart. L’altra novetat és que es faran tallers pràctics, de manera que l’alumnat no només es relacioni directament amb les empreses i els centres, sinó que també vegin quina és l’aplicació pràctica del cicle», afegeix.

La rellevància que ha agafat aquest saló es veu en el moviment de les empreses més enllà de les que van formar part pel procés d’arrencada, moltes de les quals han demanat poder ser-hi presents. «El fet que una empresa et regali el seu temps per a explicar-te la sortida professional que podrien tenir els alumnes és molt positiu i remarcable», destaca Garrido.

En total, enguany hi col·laboren cent cinquanta empreses i cada dia, vint-i-vuit d’elles, diferents, tindran estand propi en el saló.

L’organització ha treballat en coordinació amb els orientadors dels centres per a aprofundir en la qualitat de la proposta. També hi haurà un espai nou d’orientació amb el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya, el SOC, l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, els Serveis Educatius de l’Alt Empordà i empreses de selecció de personal per conèixer com està la recerca de feina a la comarca.

El Saló s’ha fet gran i ha canviat d’escenari passant al fossat del castell de Sant Ferran

La tercera edició del Saló dels Oficis de Figueres deixa enrere els espais de l’arsenal del castell de Sant Ferran per a ubicar-se en el fossar amb dues carpes de grans dimensions. Meritxell Garrido detalla com els espais «es distribuiran seguint les tretze famílies professionals. En un mateix punt, tindrem les dues empreses que representen el sector, l’institut que ofereix el cicle formatiu i els tallers de demostració de cada especialitat».

Pel que fa a les xerrades previstes, «hi haurà en Toni Ruiz, divulgador reconegut d’FP, juntament amb un representant del centre, un d’una empresa i un alumne en pràctiques, de manera que siguin més dinàmiques i ajustades a cada sector implicat». L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha organitzat una visita guiada, el dia 23, amb gent de tot el país per mostrar el funcionament del Saló.

Tretzena trobada Vila Educadora a Vilafant

L’activitat formativa a la comarca també té una cita important a Vilafant, aquest dissabte 18 de març, amb la tretzena trobada de la Vila Educadora, que es durà terme al centre cívic Les Mèlies, de deu a una del matí, amb el lema El joc és una eina educativa? Després de la benvinguda de l’alcaldessa Consol Cantenys, Toni Viader oferirà una conferència per a reflexionar sobre Jugar, cosa de criatures? Després es presentarà un projecte educatiu de l’escola Sol i Vent i es lliuraran les Beques d’Excel·lència de l’Institut. La trobada acabarà amb una taula rodona sobre el joc com a eina educativa.