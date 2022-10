Xavi Camps i Comas és biòleg de professió, dirigeix l’empresa Terramar dedicada al foment d’activitats ambientals i ocupa l’alcaldia de Palau de Santa Eulàlia en representació d’ERC-AM. És un membre actiu de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Nascut al Maresme, ha fet de l’Empordà el seu espai de vida personal i professional.

Vostès van tirar endavant la reobertura de l’escola pública amb un procés generat en plena pandèmia. Segur que no va ser fàcil.

Vam obrir els ulls gràcies a la pandèmia. No havíem fet mai casal d’estiu al poble i quan va arribar el juny de 2020 ens vam adonar que teníem molta mainada i que no era viable fer-los anar a altres indrets. La sorpresa va ser que el juliol vam acollir una trentena de participants i a l’agost una xifra similar. I l’èxit no va ser la quantitat, sinó la cohesió que es va generar entre la mainada i els joves de diferents edats, veïns i de segona residència, dels diversos nuclis del poble...

Un primer pas per lligar caps.

Va coincidir amb el fet que Educació volia fer una prova pilot de reobertura d’escoles rurals. Aleshores vam passar una enquesta per demanar als veïns sobre la possibilitat de recuperar l’escola que feia cinquanta anys que havia tancat, amb diferents opcions. La resposta va ser molt favorable. També complíem els tres requisits que demanava el Departament: no malmetre una escola propera i en aquell moment només hi havia tres dels disset alumnes possibles que anessin a la de Garrigàs; que no haguéssim de fer obres i que tinguéssim prou mainada. Obres pràcticament no en calien, teníem l’edifici de l’Ajuntament i el Centre Cívic a disposició, ja que les oficines municipals i el dispensari podien passar a l’antiga Casa Consistorial que estava restaurada. I hi ha la curiositat demogràfica de Palau...

Quina és?

Som petits, però, percentualment som un dels pobles més joves de la comarca. Tenim la piràmide invertida respecte de molts altres municipis.

Van fer sort de ser escollits per Educació.

Hi havia deu pobles de la demarcació de Girona que volien estar a la prova pilot de la Generalitat i un dia va venir el conseller Bargalló per dir-nos que havíem estat escollits i que érem l’única escola rural que reobriria el curs 2021-2022. Així i tot, abans de fer el darrer pas, vam anar a visitar disset escoles rurals de Catalunya per veure com els hi anava i tothom ens deia que el nostre projecte no era cap error, que l’escola era vida i futur. I que ja tardàvem a fer-ho!

Enguany han estrenat llar d’infants, un altre pas endavant.

Sí, vam aprofitar també que educació obria una línia d’ajuts i vam tirar endavant. L’escola bressol té la doble funció d’ajudar les famílies joves a fer vida en el poble i, al mateix temps, garantir la continuïtat de l’escola d’infantil i primària.