La formació no té edat i pot ser engrescadora i divertida si les seves propostes han estat pensades precisament per a ser-ho sense perdre cap dels seus objectius d’aprenentatge. Aquest curs 2022-23, la Uned Sènior aposta fortament per les seves formacions dirigides a majors de 55 anys, duplicant l’oferta formativa de la seva seu a Figueres, que passa de les 7 propostes del curs passat a les 13 que s’han programat per aquest any, 3 de les quals seran anuals.

L’entitat educativa assenyala que s’ha fet un esforç important per dissenyar un programa formatiu transversal i amb temes d’interès per a tota mena de públics, alhora que es mantenen algunes formacions anteriors que han tingut molt d’èxit entre els alumnes. Es tractaran temes com els vins i olis empordanesos, la mitologia en els escriptors de l’Empordà, personatges de l’Empordà, alimentació saludable, cant coral, dòlmens i menhirs empordanesos, història i aviació durant la Guerra Civil, pedra seca a l’Empordà, gestió emocional, astronomia i escenaris literaris de l’Alt Empordà, i també es faran anglès i francès. Com a formadors, els cursos de la Uned Sènior compten amb la presència d’empordanesos que són referents en les seves respectives especialitats, com és el cas de Laura Masramon (Tast de vins i olis de l’Empordà), Joan Ferrerós (La mitologia en els escriptors de l’Empordà), Joan Armangué (Gent de l’Empordà), Alícia Herrera (Alimentació saludable a partir dels 50 anys), Pere Puig Griessenberger (Música mestre! Introducció al cant coral), Vicenç Armangué (Descobreix els dòlmens i menhirs empordanesos), David Garcia Argilaga (Història i aviació), Càndid Miró (Tot un món de pedra seca a l’Empordà), Caterina Payet (Gestió emocional: clau pel benestar personal), Pere Horts (El cel des de l’Empordà. Iniciació a l’astronomia), Josep Maria Dacosta (Escenaris literaris), Cristina Carbonell (Anglès) i Josefina Dalfó (Francès). Matrícula oberta La Uned Sènior té com a seu a Figueres l’edifici de La Clerch del carrer Nou. Les matrícules per als diferents cursos estan obertes fins al 27 de setembre. Estan repartits en dos quadrimestres, el primer del qual començarà el 3 d’octubre. En el cas dels escenaris literaris i les classes d’anglès i francès, la seva durada és de tot el curs lectiu. Trobareu més informació a www.clerchinicolau.com.