Ja fa 28 anys que Prestige Idiomas Internacional fa classes d’anglès, francès, alemany i castellà. A partir dels 4 anys la mainada ja es pot apuntar per aprendre alguna de les llengües que s’ofereixen a l’acadèmia fins a aconseguir el nivell més alt, el C2.

Aquest curs s’inicia el dia 12 de setembre i, tot seguint el calendari escolar, finalitza el dia 22 de juny. Els cursos es poden realitzar de dilluns a divendres, en grup o individualment. Les classes particulars compten amb una gran flexibilitat horària i son perfectes per aquelles persones amb problemes horaris o que necessiten aprendre o millorar la llengua per algun objectiu específic.

Prestige Idiomas Internacional és un centre preparador dels exàmens oficials de Cambridge, L’Alliance Française, el Goethe-Institut i l’Escola Oficial d’Idiomes. Es considera important en la formació de l’alumnat que s’acrediti l’avanç en les llengües estudiades a través dels certificats oficials que emeten els diferents organismes oficials.

Prestige Idiomas Internacional és l’únic centre de la província de Girona acreditat per part de l’Instituto Cervantes per l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera (ELE). Tanmateix, és centre examinador dels exàmens oficials DELE (A2, B1, B2, C1) i de l’examen de coneixement constitucional i sociocultural d’Espanya (CCSE). Tan els exàmens DELE A2 com el CCSE són imprescindibles per iniciar els tràmits de la nacionalitat espanyola.