El Centre d’Educació Infantil (CEI) Narcís Monturiol, un dels pocs reconeguts pel Departament d’Ensenyament a Figueres, després de 45 anys d’experiència, ha començat un nou curs amb les energies renovades i amb ganes de continuar millorant per oferir un servei de màxima qualitat. Acull nens de tres mesos a tres anys i amb un horari molt extens que s’emmotlla als requisits dels pares i obren tot l’any.

A més, el centre compta amb àmplies instal·lacions (tres patis exteriors i tres aules polivalents, entre altres), a més d’una cuina pròpia i uns menús casolans adaptats a cada edat i especificitat. I és que el seu objectiu és educar i estimular els nens ja des de la primera infància, que és quan es mostren més receptius, ajudar els nens i nenes a créixer en un entorn adaptat a cada edat, estimulant al màxim els seus alumnes ja sigui a través del mètode d’estimulació primerenca de Glenn Doman dels bits d’intel·ligència, a través de les safates d’experimentació o la manipulació de diferents materials.

Alhora, des del Centre d’Educació Infantil Narcís Monturiol El Casal també ofereix el servei de casal Les Orenetes, i no només ho fa a l’estiu, sinó també durant tot l’any i per dates assenyalades, com pot ser Nadal, Setmana Santa, etcètera. Amb unes àmplies instal·lacions, Les Orenetes ofereix un espai idoni per a fer tota mena d’activitats, adaptades a cada edat. A més, cal destacar que els casals compten amb una plantilla de monitors titulats experimentats, amb una cuina pròpia que ofereix un menú equilibrat i adaptat a qualsevol trastorn digestiu o alimentari.

En definitiva, des del Centre d’Educació Infantil Narcís Monturiol ofereixen els millors serveis per tal d’ajudar a créixer seguint un projecte educatiu, coherent i engrescador durant tot l’any.