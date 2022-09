El curs 2022-2023 arrenca aquest primer dilluns de setembre després que el Departament d’Educació va decretar l’avançament de la tornada. Infantil i Primària comencen el 5 de setembre i ESO, Batxillerat i els cicles formatius ho fan el 7 de setembre. Fins al 30 de setembre, a Infantil i Primària, la jornada serà continuada i, a la tarda, no hi haurà classe, si bé els infants podran dinar a l’escola perquè el servei de menjador estarà garantit. Per poder cobrir l’horari partit habitual s’oferiran activitats gratuïtes, segons ha informat Educació.

«El nou calendari té associada una millora pedagògica, ja que comporta l’adopció de mesures que tenen impacte en el sistema educatiu, en el procés d’aprenentatge de l’alumnat i en el conjunt de la nostra societat», argumenten des de d’Educació, i hi afegeixen que escurçar les vacances d’estiu té diversos beneficis pedagògics, socials i de conciliació. Pel que fa als pedagògics, Educació assenyala: «Els períodes de vacances són necessaris per deixar enrere la rutina i tenir altres espais de socialització, però si són excessivament llargs tenen efectes negatius en el procés d’aprenentatge». Quant als socials, diu: «Reduir el període vacacional beneficia els alumnes més vulnerables, que són els més perjudicats pels efectes negatius que tenen unes vacances massa llargues en el procés d’aprenentatge, ja que no disposen de recursos per continuar treballant habilitats cognitives, socials i emocionals en l’època en què no hi ha classes». En el cas de la conciliació, s’indica: «Que els fills i filles tinguin menys dies de vacances a l’estiu fa més compatible la vida familiar amb la laboral». Sense vagues El curs començarà sense convocatòries de vaga després que els sindicats hagin desconvocat les previstes per al 7 i el 28 de setembre en arribar a un acord amb el Departament sobre la reducció de l'hora lectiva. També és el primer curs que comença plenament en normalitat prepandèmica, sense mascaretes ni grups bombolla. En total, es preveu que 1.588.733 alumnes cursin estudis enguany, uns 5.000 menys que el curs passat. Educació i sindicats arriben a un acord per començar el curs sense vagues Del total d'alumnes, 1.064.109 estaran escolaritzats en el sector públic. Un total de 1.316.477 estan matriculats en ensenyaments de règim general, dels quals 882.260 en centres públics (67%) i 434.217 en centres privats (33%). Enguany continua la tendència a la baixa en el nombre d'alumnes. Així, a l'educació infantil s'estima que hi haurà uns 260.528 alumnes en el primer i segon cicle, 8.912 menys que el curs anterior. A primària, la previsió és de 449.333 infants, 10.978 menys. També es manté la baixada a secundària, en concret es preveuen 3.668 alumnes menys i un total de 333.659. En canvi, continua el creixement a la Formació Professional (FP) i amb una previsió de més de 145.000 alumnes. Més de 70.000 d'aquests en cicles de grau mitjà i gairebé 72.000 en cicles de grau superior. Hores d'ara però les xifres d'FP no estan tancades i a finals de juliol hi havia uns 20.000 alumnes que esperaven plaça, tot i que n'hi havia 27.000 disponibles. A batxillerat s'esperen 98.000 alumnes, 70.000 als ensenyaments de règim especial i 61.000 fent formació d'adults. D'altra banda, continua a l'alça la formació a distància, amb més de 81.000 matrícules. Pel que fa als docents, n'hi haurà uns 2.000 més a l'escola pública fins arribar als 76.406. També 3.717 de personal d'atenció educativa, 307 més que el curs passat pel que fa a plantilla estructural i 523 dotacions d'un programa de complexitat per a tres anys. A FP s'incorporen 1.022 noves dotacions docents, 17 professionals d'atenció educativa i 28,5 d'orientació.