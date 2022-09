El Departament d’Educació i els sindicats han arribat a un acord per començar el curs escolar la propera setmana sense vagues. La conselleria va plantejar dimecres a les organitzacions sindicals la reducció d’una hora lectiva a partir del 2023. Aquesta era la línia vermella dels sindicats, tot i que demanaven que es pogués aplicar ja aquest mes de setembre. Finalment, han acceptat la proposta a canvi de desconvocar les vagues previstes per als dies 7 i 28 de setembre. L’acord s’ha escenificat al Departament de Treball després d’una reunió aquesta tarda. Després de la signatura, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha donat la mà a tots els signants donant-los les gràcies.

En nom del comitè de vaga, Elisabet Pericas, ha constatat que la “lluita ha donat fruits”. Al seu parer, el Departament d’Educació s’ha vist “forçat a signar un acord” i a reduir una hora lectiva l’horari a tots els docents perquè la puguin destinar a altres usos. Aquesta mesura, que implicarà la contractació de 3.500 mestres, té una repercussió “molt important” per a la qualitat de l’educació, han defensat les set organitzacions signants en un comunicat llegit per Pericas.

Així doncs, queden desconvocades les mobilitzacions i les vagues anunciades, però els sindicats han avisat que estaran “vigilants” perquè es compleixi l’acord i que durant el primer trimestre es faci un calendari per abordar la resta de reivindicacions plantejades. Si això no fos així, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha alertat en el torn de preguntes que es convocarien noves mobilitzacions.

Per la seva part, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha qualificat l’acord d’”històric” i de “punt d’inflexió”, i ha subratllat que no es produïa un pacte així des de fa més de 20 anys. Cambray ha destacat que es reverteix d’aquesta forma la “principal retallada que quedava per revertir”, que es va materialitzar fa més de 10 anys. “I en menys d’un any i mig de legislatura l’hem revertit”, ha reivindicat.

Al seu parer, aquest acord “incrementa la qualitat educativa”, perquè els docents dedicaran aquesta hora a fer “coordinació de qualitat, a fer una atenció de més qualitat a les famílies”. El conseller ha argumentat que el món educatiu està davant d’un moment de canvi i transformació, i cal més temps per “coordinar-se pedagògicament”.

Alhora, també ha celebrat que es pugui començar el curs amb “la màxima normalitat possible”. “A partir de l’1 de gener tindrem més mestres que mai a la història de l’educació pública d’aquest país”, ha conclòs.

Ha garantit que el departament seguirà negociant, i ha remarcat, de fet, que ja han anat resposta a moltes de les reivindicacions que han plantejat els sindicats, tot i que fins aquest dijous no s’hagi desencallat finalment un acord que ha permès desconvocar les vagues.

Durant aquest primer trimestre, es treballarà amb els centres per organitzar l’arribada dels nous mestres i professors. La mesura ha estat possible gràcies a la decisió del govern espanyol d'incrementar el sostre de dèficit de les comunitats el 2023.