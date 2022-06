L’Escola de Pau ha canviat la festa de final de curs pels Premis Paulins. El 21 de juny, a les 7 de la tarda, els nens i les nenes tenen prevista una gran celebració ambientada en el món del cinema. Per això, han creat uns guardons, a l’estil dels Oscar de Holliwood, anomenats Paulins, que s’entregaran, per categories. Aquest any, com a novetat, també incorporen el pagament d’un euro solidari per a l’accés a la festa, per ajudar l’entitat Pallapupas, actors i actrius professionals formats en tècniques teatrals, en clown i amb coneixements sanitaris, que treballen per portar riure i humor a nens i nenes hospitalitzats.