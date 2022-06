L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roses ofereix a l'alumnat de 1r d'ESO dels tres centres d’ensenyament secundària uns tallers formatius de sexualitat que han començat aquest dijous. Les primeres sessions han tingut lloc al Centre Escolar Empordà, mentre que els dies 10 i 13 de juny es duran a terme als instituts Illa de Rodes i Cap Norfeu, respectivament.

Els tallers tenen una hora de durada i s’impartiran a un total de tretze grups dels tres instituts. Al llarg de les sessions s’aborden aspectes com els primers canvis corporals masculins i femenins que tenen lloc a l’adolescència, el cicle mensual i les seves fases i com adaptar-se a l’activitat durant aquests dies, etc. Aniran a càrrec de l’educadora social, terapeuta menstrual i especialista en educació sexual i emocional, Laura Ferrer.

Aquesta activitat és fruit de la demanda que un dels centres educatius ha fet arribar aquest curs a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. Davant l’interès de la proposta, l’àrea ha ofert la formació als altres dos instituts, que també s’han acollit als tallers.

Verònica Medina Flores, regidora de Joventut, destaca que "des de l'àrea de Joventut considerem que oferir aquests tipus de xerrades informatives als nostres adolescents té un benefici molt positiu, per una banda, perquè parlar de la sexualitat no ha de ser mai un tema tabú i per l'altra per continuar treballant l'àmbit de la salut com s'ha fet fins ara. Personalment, és tot un goig treballar de la mà dels nostres centres educatius".