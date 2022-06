Gairebé 600 persones -entre alumnes, professors, famílies i autoritats- han reivindicat la construcció del nou Institut de Vilafant aquest dimecres, 1 de juny. Ho han fet amb una acció de protesta que ha tingut lloc a 3/4 de 2 del migdia, on s'ha clamat que les administracions desencallin la construcció del nou centre educatiu.

L'acte reivindicatiu s'ha iniciat amb una asseguda dels alumnes a la pista de l'actual Institut de barracons, i tot seguit s'han fet els parlaments de protesta. Els primers a intervenir han estat els estudiants. Tres alumnes, en Pau, la Mariona i la Sònia han fet de portaveus, i han manifestat que "estem davant una situació injusta que volem reivindicar. Fa dos anys vam rebre la notícia de l'aprovació del nou institut, i, així i tot, esperem l'inici de les obres". Han afegit: "Sentim impotència quan sentim dir a la Generalitat que aposta per una educació de qualitat, quan avui dia continua havent-hi centres educatius en barracons".

En segon lloc, ha intervingut Susana Crespo, presidenta de l'AMPA de l'Institut, que ha clamat que "volem l'Institut aviat, perquè la paciència se'ns acaba. Com es diu, de diners n'hi ha, només falta que algú decideixi d'una vegada que amb l'ensenyament no s'hi juga, i que es posin les piles de veritat".

Tot seguit ha fet el seu discurs la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafant, Montse de la Llave, que ha reivindicat que "estem aquí per continuar lluitant i estant al vostre costat, com sempre. Des del principi hem posat moltes ganes, i continuem posant-ne perquè aquest edifici per fi sigui una realitat. Per això volem que tots conjuntament apostem per tirar endavant".

Ha finalitzat el torn de parlaments el director del centre educatiu, Jordi Montero, que s'ha mostrat contundent. "L'any 2008, s'estrenava l'Institut de Vilafant. Hi havia tres barracons, seixanta-cinc alumnes i sis professors. Amb el pas del temps hem anat tenint més alumnes, més barracons i més professors, fins arribar a la situació actual. Dotze barracons, 50 professors i tres persones de personal no docent. Si sumem els 530 alumnes, podem dir que un 10% de la població de Vilafant, de deu a tres, ens trobem en aquest petit espai, amuntegats. Això no ho podem permetre". Afegia: "Ha arribat un moment que no és que vulguem un institut, ens cal un institut". Les seves paraules han estat molt clamades.

Un cop han finalitzat els torns de paraules, la protesta ha continuat, en aquest cas amb una marxa lenta reivindicativa plena de pancartes, crits de protesta i el so dels tambors. La manifestació ha sortit a l'actual Institut i, després de recórrer pocs metres, ha finalitzat a l'esplanada on s'ha de construir el nou centre, al costat del Pavelló Municipal. Allà, i per finalitzar l'acte, s'ha fet una foto de família.