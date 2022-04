El Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà (MRPAE) treballa aquests dies en la programació de l’Escola d’Estiu 2022, que ja té dates assignades: el 6, el 7 i el 8 de juliol. En aquesta programació, no hi faltaran conceptes com transformació educativa i revolta educativa. Els tres dies de celebració de l’Escola d’Estiu els tallers i sessions s’han previst en horari de tarda: de 5 a 2/4 de 9 del vespre. Aquesta trobada està oberta a docents i a professionals vinculats a la docència de totes les etapes educatives. El lema principal de l’Escola d’Estiu és la interjecció Ep!, que correspon a les sigles de l’Escola Parla.

El Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà va iimpulsar la celebració d’una escola d’estiu a Figueres l’any 2016, i des d’aleshores s’han pogut celebrar quatre edicions. Els anys 2020 i 2021, la pandèmia va impedir organitzar aquesta convocatòria i, per tant, aquest 2022 l’Escola d’Estiu arriba a la cinquena edició. La idea és reunir professionals en formacions dedicades a diferents àmbits de l’educació i crear un espai de trobada per compartir i per fer xarxa.