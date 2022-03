L'Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha engegat el Servei d'acompanyament en la tramitació de beques per a estudis postobligatoris. Aquest servei està pensat per a tots els estudiants de la comarca que necessitin ajuda a l'hora de tramitar la sol·licitud.

Aquest any, el Ministeri d'Educació ha fet un avançament de 4 mesos en el període de sol·licitud i tramitació de les beques per estudis post-obligatoris amb la finalitat de facilitar el coneixement de si els joves podran disposar de beca per als estudis que cursaran el curs vinent. Així doncs, els tràmits es podran realitzar del 30 de març i fins al 12 de maig. Una altra novetat d'aquest any és que la sol·licitud tant d'estudis universitaris com dels estudis no universitaris s’ha de fer en el mateix període.

El servei d'acompanyament es du a terme amb cita prèvia en els ordinadors de l'Oficina Jove i amb l'ajuda del personal del centre juvenil, podent iniciar la tramesa de tota la documentació. L'assessorament comença en el moment de demanar cita, ja que també s'informarà els i les joves de quina documentació han de portar.

Els estudiants que poden gaudir d'aquest acompanyament són estudiants de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Cicle Formatiu de Grau Superior, estudiants de Batxillerat, estudiants universitaris i de màster, estudiants de PFI's, estudiants de cursos d'accés a Cicles Formatius, i estudiants de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Tots els dubtes i demandes de cita prèvia s'atendran al telèfon de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà al 972 67 37 28, o bé per correu a bequesae@gmail.com.