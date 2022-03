La plaça de l'Ajuntament de Figueres ha estat, aquest divendres 25 de març, el centre de protestes de famílies en suport a la vaga d'educació. A partir de dos quarts de vuit del vespre, es van sentir ressonar cassoles i xiulets a l'espai del centre de la ciutat per donar suport als mestres i protestar per la defensa de l'escola en català.

La d'aquest divendres va ser una manifestació molt sonora. Un grup d'infants va ocupar les escales de l'Ajuntament ensenyant pancartes que clamaven per l'escola catalana i per més recursos educatius. Alguns d'ells es van animar amb càntics com "jo, al costat de la meva mestra".

Mercè Mayné, com a portaveu de les famílies, va llegir el manifest. "Defensem el model lingüístic, d'inversió lingüística com a únic model possible i d'èxit. Necessitem una reducció de ràtios a tots els nivells educatius per a millorar l'atenció dels nostres fills i filles", va reclamar la representant durant la lectura. A més, es van demanar més educador i més mestres. "Tenim un Departament d'Educació que no consulta les decisions que pren ni amb el personal docent, que actua de forma unilateral", va seguir el manifest. Els manifestants també van exigir recursos per a l'escola inclusiva.

Al matí, alguns centres de la ciutat ja havien mostrat el seu desacord amb les darreres mesures preses pel govern de la Generalitat. Així, a l'exterior de l'institut Alexandre Deulofeu, s'hi podien llegir pancartes amb missatges com: "Quin problema hi ha amb el català?" o "No volem barracons, volem trinxeres".