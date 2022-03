Castelló d'Empúries ha donat el tret de sortida a la 9a edició del projecte Conte per Relleus, una activitat que s’emmarca dins del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries i que impulsen els Serveis Educatius de l’Alt Empordà juntament amb les escoles i l’Ajuntament.

La trobada inicial va tenir lloc la setmana passada a la Sala Gòtica de l’Ajuntament i hi van assistir l’alcalde, Salvi Güell; la regidora d’Ensenyament, Anna Massot; la creadora de la història original, Mariona Masferrer; l’il·lustrador, Sergi Moreso; i l’alumnat de cinquè de primària de les escoles del municipi, que en total són més d’un centenar d’alumnes.

L’objectiu de la trobada, a més de presentar el projecte a tot l’alumnat i donar el tret de sortida al projecte, ha permès que poguessin conèixer en persona a l’escriptora i l’il·lustrador que els acompanyaran en el procés d’elaboració del conte; els han pogut conèixer millor a partir de formular-los diferents preguntes que havien preparat prèviament. Al final de la sessió la mateixa escriptora, Mariona Masferrer, ha formulat la proposta inicial que correspondrà al primer capítol del conte que hauran d’escriure a partir d’ara.

Aquesta activitat pretén fomentar l’hàbit lector i desvetllar el gust per l’escriptura creativa, a través del treball col·laboratiu i en xarxa, mitjançant la tecnologia de Google Sites, i parteix d’un conte original que la mateixa escriptora va realitzar per aquest projecte: Marianna d’Aiguaviva.

El funcionament de l’activitat és el mateix que en els cursos anteriors, consta de dues parts, una de lectura i una d’escriptura. En la primera els nens i nenes hauran de llegir el conte Marianna d’Aiguaviva, i en la segona ells escriuran un conte amb la nova trama que ha proposat l’escriptora i faran una il·lustració per a cada capítol. Així doncs, al llarg de les properes setmanes cada aula preparà diferents capítols que acabaran component un conte original i inèdit.

Posteriorment a la redacció de la nova història, des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’edita i s’imprimeix un exemplar del conte per a cada un dels alumnes que hi ha participat en una nova trobada conjunta. Totes les edicions anteriors d’aquests contes es poden trobar a la biblioteca municipal Ramon Bordas i Estragués.

Anna Massot, regidora d’Ensenyament, va expressar la il·lusió de poder tornar a reunir tots els participants a la Sala Gòtica per donar-los la benvinguda en aquesta aventura, fet que des de la pandèmia no havia estat possible, i va afegir: “Estem molt contents de poder reprendre aquest projecte perquè, per una banda, es porta a terme de forma col·laborativa, que és una fórmula de treball molt enriquidora i participativa i, per l’altra, perquè tots aquests alumnes es converteixen en autors d’un mateix conte alhora que es fomenta l’hàbit lector i el gust per l’escriptura creativa a l’alumnat”.