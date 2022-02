Caprabo reprèn les activitats presencials de les activitats de Tria Bo, Tria Sa, el Programa Educatiu per a una alimentació saludable destinat a menors de 2 a 12 anys. Després que l'any passat el programa es dugués a terme íntegrament online per la situació de pandèmia, enguany la iniciativa reprèn el format original, combinant la teoria als col·legis i per a les famílies amb visites als supermercats.

En la darrera edició de 2020-2021, el programa va reunir, a tota Catalunya, 233 col·legis i prop de 19.000 alumnes. Enguany, hi participen un total de 253 escoles d'arreu de Catalunya, la qual cosa suposa un increment del 9% respecte a l'anterior edició. Girona suma 53 col·legis, un 21% del total; Barcelona són 133 escoles, un 52%; Tarragona suma 30 col·legis, un 12% del total i de Lleida són 37, el 15%.

De l'Alt Empordà són un total de deu escoles que s'han sumat a l'edició XIII del programa: les escoles Joaquim Cusí; Parc de les Aigües i Salvador Dalí, de Figueres; Teresa de Pallejà, de Fortià; Ramon Muntaner, de Peralada; el Centre Escolar Empordà i la llar d'infants El Franque, de Roses; l'escola Llagut, de Sant Pere Pescador; i Les Mèlies i el Sol i Vent, de Vilafant.

Cristina Madrilley, d’RSC de Caprabo, explica que "implicar-se en la promoció d'una alimentació saludable i contribuir a millorar els hàbits de salut dels més petits, és un dels pilars de la companyia. Per això, el programa, que està construït sobre la base del decàleg de compromisos de Salut i Sostenibilitat de Caprabo compta amb el suport d'experts dietistes-nutricionistes, pedagogs i mestres. Tornar al supermercat, suposa que podem mostrar als menors com menjar millor des de l'acte de compra."

Aprenent amb els més petits

El programa, que celebra la seva XIII edició, té com a objectiu promoure una alimentació equilibrada i ensenyar els menors a portar un estil de vida saludable, tant des del punt de vista de la nutrició, com des de la cura del medi ambient. Per això, inclou un ampli i complet pla sobre hàbits de vida saludable, piràmide dels aliments, origen i grups d'aliments, dietes de diferents cultures del món i nocions de sostenibilitat.

També està pensat perquè els menors posin en pràctica tot allò après. Aquesta part pràctica es duu a terme als supermercats Caprabo. A les botigues es fan visites presencials de la mà d'una dietista-nutricionista i, com a novetat, aquest any es duen a terme les primeres visites de "Investiguem a Caprabo" dinamitzades pels docents del col·legi, que disposen d’un dossier d'investigació amb un vídeo en el qual es mostren els establiments de la companyia i es donen recomanacions als futurs/es consumidors, així com instruccions i consells per al moment de la visita. Els reptes consistiran en activitats d'observació i reflexió in situ i treballaran conceptes com esmorzars saludables, etiquetatge dels productes, producte local i de temporada, o accions de consum responsable.

A més, els centres educatius tenen a la seva disposició newsletters complementàries per al desenvolupament del programa educatiu i compten amb els concursos "M’agrada menjar saludable" (Infantil), en el qual per primer any hi podien participar els nens/es de 3 a 6 anys, i "Els meus petits canvis per menjar millor" (Primària) en el qual s' involucra en l'aprenentatge les famílies i l'alumnat.

Caprabo, pioner en la promoció d'hàbits saludables

Caprabo va posar en marxa el Programa Educatiu per a una Alimentació Saludable Tria Bo, Tria Sa el 2009, una iniciativa pionera en el sector que va néixer amb l'objectiu d'ensenyar a escolars d'educació primària la importància de mantenir un estil de vida saludable i una alimentació equilibrada i responsable. El 2015, es va ampliar la franja d'edat al primer cicle d'infantil i ara cobreix les etapes educatives fins als 12 anys. Des dels seus inicis, el programa ‘Tria Bo, Tria Sa' ha promogut hàbits d'alimentació responsable entre gairebé 115.000 alumnes i alumnes, dels quals un 91,16% va assegurar tenir més eines per fer una compra saludable i respectuosa amb el medi ambient, segons un estudi efectuat per Caprabo entre les famílies dels alumnes. El programa també treballa la sensibilització sobre conceptes d'impacte mediambiental, sostenibilitat i malbaratament d'aliments. Està alineat amb tres dels objectius dels 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible aprovats per l'ONU en matèria de salut, medi ambient i consum responsable: ODS2 (fam zero), ODS3 (salut i benestar) i ODS12 (producció i consum responsables).

Caprabo

Caprabo, companyia de supermercats de referència, va néixer a la ciutat de Barcelona el 1959. Té una xarxa uns 300 supermercats a les quatre províncies de Catalunya i a la companyia hi treballen unes 6.000 persones. Caprabo aposta per la diferenciació a través de la salut, la producció agroalimentària de proximitat, els productes frescos, l'estalvi personalitzat, la varietat i la innovació. Cada dia, més de 150.000 persones compren als supermercats Caprabo i un milió de clients disposen de targeta de fidelització. Caprabo és pionera en la venda d'alimentació per Internet a través de Capraboacasa i ha estat la primera empresa de distribució a llançar al mercat una app de compra.