La notícia sobre els canvis al calendari escolar el curs vinent ha agafat per sorpresa les associacions de pares i mares d'alumnes i les escoles. En una entrevista amb l'ACN, tant les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) com la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya (Fapel) -representants de l'escola pública i la concertada, respectivament- retreuen a Educació la manca de diàleg amb la comunitat educativa. També hi coincideix Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que a més assenyala que els centres educatius han rebut la notícia en un moment "de molta tensió" pel context covid i la sentència sobre el castellà a les aules, entre altres.

Belén Tascón, presidenta de l'aFFaC, explica que tot el que passa al voltant de la jornada escolar té moltes "derivades", com ara el benestar dels infants, els horaris dels professionals o les famílies. Per això, creu que abans d'anunciar una mesura així és necessari "consensuar, informar, debatre" i veure també quines afectacions pot tenir. "Sempre pot haver-hi famílies que poden estar beneficiades, però són decisions que tots ens hem de posar d'acord a nivell de comunitat", conclou.

En qualsevol cas, Tascón apunta que caldrà veure "la lletra petita" de la normativa per conèixer amb més detall l'horari, si contractar més dies el servei de menjador suposa un sobrecost per les famílies o quin impacte té la jornada en entorns rurals o urbans o en unes famílies o altres, amb especial atenció a les més vulnerables.

En una línia similar s'expressa el president de Fapel, Josep Manuel Prats, que a més és president de la Comissió de Programació, Construcció i Equipament del Consell Escolar de Catalunya. Prats explica que no en tenien coneixement fins aquest matí, quan s'ha fet arribar l'ordre perquè la setmana vinent es faci el dictamen corresponent.

Com a portaveu de Fapel, critica la forma en què s'han presentat els canvis i com s'ha donat "per fet" que el curs vinent començarà abans. El conseller d'Educació, afirma, té la potestat de proposar polítiques i canvis, però lamenta que no ho ha consultat "pràcticament amb ningú". De la mateixa manera que Belén Tascón, Prats es mostra prudent i vol esperar a veure el text final i com afectarà el calendari a les famílies i en especial a la concertada. En aquest sentit, es pregunta per exemple com s'encaixarà l'horari compactat de 9 a 13 hores amb l'hora addicional que fa la concertada, que en lloc de 25 hores lectives en fa 30.

Per la seva banda, Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i exconsellera d'Educació, reivindica que si una cosa necessita el sistema educatiu és "diàleg i consens". Moltes escoles, explica, se n'han assabentat mentre feien classe i a través de les famílies. Ruiz també remarca que els mesos de gener i febrer estan sent complicats pel protocol covid i les baixes o la sentència del castellà a les aules. "És un moment de molta tensió a les escoles", apunta. Per això, han rebut l'anunci amb molts dubtes i incerteses. Per això, ja han demanat una reunió "urgent" amb Educació per esclarir tots els dubtes mentre no hi hagi un text normatiu, ja que volen conèixer els detalls de la proposta.

Conciliació i escurçament de l'estiu

Sobre la possibilitat que millori o no la conciliació familiar, Belén Tascón assegura que a hores d'ara no hi ha una opinió consensuada sobre la jornada intensiva, si bé afegeix que sembla que no és el millor pel benestar de l'alumne. Des de l'aFFaC, diu, creuen que Educació ha de garantir el dret a l'educació i no la conciliació familiar. Josep Manuel Prats assenyala que les associacions familiars han demanat d'alguna manera escurçar les vacances escolars per una qüestió de conciliació, però admet que amb els nous canvis de calendari i jornada cada família tindrà les seves dificultats o beneficis.

D'altra banda, apunta que hi ha un informe del Consell Escolar que posa de manifest que allargar el curs no es tradueix en un millor èxit escolar. "Si la perspectiva del Departament és ajudar les famílies per conciliar em sembla una bona solució, però haurien d'haver-ho contrastat amb la comunitat escolar", conclou.

Meritxell Ruiz afirma que tot el que sigui facilitar la conciliació és "benvingut" però alhora puntualitza que la jornada intensiva requerirà organització. A la concertada majoritàriament no ha fet mai jornada intensiva al juny, recorda, i a més l'horari lectiu no els encaixa amb la proposta del Departament. A més, indica que començar el dia 5 implica que els docents només tinguin dos dies per preparar-se un curs amb moltes novetats, com ara el currículum escolar. La mesura, afegeix, també repercutirà a l'hora de quadrar els horaris, ja que caldrà fer un horari per al setembre i un altre per a la resta del curs.