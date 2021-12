L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, la regidora d’Ensenyament, Anna Massot, i el responsable d’Aqualia al municipi, Jordi Johé, han lliurat un smartwatch a Carla Portell, Lizzy Callone i Yuchen Zhang, alumnes de les escoles Ruiz Amado i l’Institut Escola El Bruel d’Empuriabrava, per resultar finalistes en la categoria individual del Concurs Digital de Dibuix d’Aqualia. El seu treball sobre el cicle integral de l’aigua i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ha estat elegit entre els més de 10.500 alumnes de 3r i 4t de Primària participants de tot l’estat espanyol.

L’alcalde ha felicitat a les joves alumnes i ha destacat la importància de l’aigua en el nostre dia a dia i “el treball que hi ha darrere que sovint no valorem”. També ha agraït aquesta iniciativa que promou entre els més joves del municipi un ús responsable de l’aigua per cuidar el planeta.

Per la seva banda, Jordi Johé d’Aqualia ha explicat que “el concurs és un referent en la promoció de valors, totalment consolidat arreu de Catalunya". La participació aquest any ha crescut més d’un 58%, fet que demostra la seva consolidació i la implicació de col·legis, famílies i nens amb aquesta eina educativa. En total, www.aqualiaiods6.cat ha rebut 10.450 treballs proporcionant 5.966 hores de formació i entreteniment (+57% en relació amb l’any anterior).