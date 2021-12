Josep Lluís Tejeda (Figueres, 1961) va ocupar plaça de mestre de pedagogia terapèutica a l’Institut Illa de Rodes de Roses des del curs 2005-2006 i més tard de professor d’ESO en l’especialitat d’Orientador Educatiu des del curs 2007 fins a la seva jubilació. Els últims vuit anys ha estat el director d’aquest centre. S'acaba de jubilar amb 60 anys i assegura que, de cop, se li barregen flashbacks, flashforwards i records, amb la presència d'aquests darrers mesos de pandèmia tan intensos.

Creu que ha fet alguna aportació personal a l’Illa de Rodes que pot romandre en el temps?

Això ho han de dir els meus companys i companyes. En tot cas puc dir que he procurat guiar-me sempre per uns principis personals, professionals i si es vol, en certa mesura, també polítics.

Quins són els seus principis?

L’atenció propera a les famílies i alumnat, veient més enllà dels seus «rols» i buscant el benestar de la persona, en el seu sentit complet i més ampli. La tria conscient per l’equitat d’oportunitats i la reducció dels biaixos socials i econòmics que són el llast que la nostra societat acumula en capes de pobresa social. La professionalitat completa dels docents, tant en el sentit acadèmic com en el sentit personal. La lluita serena però sostinguda davant les diverses injustícies que, convé no oblidar-ho, es manifesten obertament en els centres educatius. I, potser per acabar, concebre com a directiu els centres educatius com a una xarxa integrada, cooperadora, col·laborativa, no competitiva ni segregadora de prestació de serveis a la societat en el seu immens conjunt.

Com valora la seva relació amb l’alumnat?

La font d’aprenentatge principal en un centre educatiu són els propis alumnes. Com a orientador i director he pogut apreciar sempre que quan es té la possibilitat de conversar amb alumnes de forma tranquil·la, oberta, franca i respectuosa, tens al davant persones completes, amb munts de valors positius. S’estan construint com a persones, i ens demanen un acompanyament que els permeti assajar i equivocar-se, demanar consell o refugi quan els calgui. Hauríem de tenir molt clar que els adults necessitem valorar molt més els esforços que fan per comprendre i viure una societat complexa i, de vegades, poc comprensible. La pandèmia els ha tocat de prop, però em sembla que els hem donat massa poc les gràcies per com l’han sabut portar. Diria que, en molts casos, millor que els adults.

Què és el que més li ha agradat dels seus anys d’exercici?

La possibilitat d’explorar, experimentar, investigar, idear, construir entorns d’aprenentatge efectius, honestos, inclusius i equitatius amb grups de professionals i de persones extraordinàries. He estat tota la meva vida un aprenent al costat de mestres immillorables. De tots ells i elles he pogut comprendre quanta dedicació, vocació, coneixement i respecte als altres cal tenir per ser professional de l’educació. Tenim entre les mans un material preciós i fràgil, que és sempre allò de més valor que una societat ha de cuidar: els seus infants i joves.

Ha après al costat de mestres immillorables... Ho pot explicar?

Vull destacar, sense oblidar ningú, les orientadores que em van acollir a l’institut i em van ensenyar aquest ofici, i molt especialment els membres dels equips directius en els quals he participat a l’Illa de Rodes, on he tingut la sort de treballar amb professionals d’una extraordinària vàlua personal i d’una capacitat de treball incansable i a prova de reptes i tempestes majúscules.

Ara que es jubila, com afronta el seu dia a dia?

De fet em costa contestar molt aquesta pregunta. Tinc assumptes personals i familiars a cuidar més intensament que abans. L’edat ja ho porta això. Tinc la intenció de seguir essent actiu i útil, de forma voluntària, en àmbits vinculats al treball educatiu o social. Veurem. El temps dirà. No compto que la jubilació suspengui la meva activitat en entorns educatius o similars. Potser la farà, fins i tot, més senzilla.

D’on li va venir la vocació de docent?

Sempre m’havia interessat l’ensenyament i m’agradaven molt les llengües estrangeres i les matemàtiques. Vaig optar als estudis de Magisteri en l’especialitat de Matemàtiques i Ciències Naturals a l’antiga Escola Normal, de Girona, encara vinculada a la UAB. Vaig entrar en contacte amb el món del lleure als 18 anys de la mà de la meva dona, també mestra, que estava al Mijac del Bon Pastor de Figueres, i a partir d’allà vaig decidir que allò era el que volia fer professionalment.

Com ha transcorregut la seva trajectòria docent?

He tingut múltiples etapes i experiències professionals, mestre, coordinador de programes educatius, orientador, directiu... La darrera, la més llarga, setze anys a l’Institut Illa de Rodes, dels quals catorze en càrrecs directius, sis com a cap d’estudis i vuit com a director.

Quin va ser el primer institut?

De fet, vaig treballar primer com a mestre de quart de primària a les Escolàpies de Figueres i, en aprovar les oposicions a mestre, vaig anar un any a treballar a l’Hospitalet i Barcelona, per tornar a la comarca, on vaig treballar un curs a Infantil a l’Escola Josep Peñuelas de la Jonquera. Més tard a la desapareguda escola Puig Neulós, actual Institut Cendrassos, que es va fusionar amb el Salvador Dalí, on vaig tornar com a mestre després d’haver-ne estat alumne de la primera promoció.

Quins records en guarda?

Recordo els moments com una fase d’aprenentatge molt intensa i rica, amb una consciència de col·lectiu professional docent molt alta. Era també membre del Moviment de mestres per una escola de Catalunya a l’Alt Empordà i aquest fet em permetia estar en contacte amb el moviment de renovació pedagògica de la comarca i del país. Tinc la consciència de molts canvis en poc temps, molta experimentació... alguns errors que potser ara segur que no cometria. Però sobretot una època de molt aprenentatge i de molts reptes professionals. Recordo especialment alguns alumnes del Dalí, amb qui encara ens saludem. I també la sensació, estranya i particular, de tenir com a companys de treball professors meus d’EGB, professors Moreno, Domingo, De Batlle, Maria Prim, i tants altres que vaig tenir. Em van acollir molt bé els dos anys que hi vaig treballar, i, com havia passat sent alumne, hi vaig trobar bon consell i excel·lent guiatge.

Què ha significat per a vostè aquesta feina?

Ha estat la meva vida, simplement. He pogut explorar molts àmbits diversos dins del mateix món educatiu: mestre de primària, d’infantil, professor de secundària, coordinador de programes educatius, directiu, professor universitari, formador de directius... He estat sempre molt inquiet quant a explorar el món educatiu des de molts vessants, tant els específicament didàctics com els més organitzatius o d’innovacions metodològiques.

Els temps han canviat molt...

La professió ha evolucionat molt, i crec que per a bé, en tot aquest temps. Tenim molt més coneixement científic sobre les bases que sustenten l’aprenentatge, accedim a munts d’informació professional que es generen de forma incessant, col·laborem amb col·legues de tot arreu de forma senzilla i immediata, accedim a tècniques i materials nous amb molta rapidesa. Això és un enorme benefici.

Destaqui algun dels aspectes innovadors.

He tingut la sort de viure en directe l’entrada de les TIC als centres educatius, de fer recerca educativa, docència a futurs mestres i pedagogs... Ara que miro un xic enrere estic molt content d’allò que he pogut fer i aprendre. Confio haver fet les meves feines de manera honesta i digna, i haver ajudat a aprendre a qui he tingut ocasió d’acompanyar.