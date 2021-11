L’Institut Narcís Monturiol de Figueres ha fet una aposta per l’atenció a l’alumnat amb altes capacitats i amb un alt potencial, implicant-los en un projecte que ha denominat Icària, que alhora és una iniciativa de la Coordinadora d’ONG Solidàries i de la Diputació de Girona.

Formen part d’aquesta proposta educativa 20 alumnes d’entre segon i quart d’ESO que tenen en comú les altes capacitats. Tal com explica la seva coordinadora, la professora Gina Giménez, «quan es parla d’atenció a la diversitat, normalment a la gent li ve al cap l’atenció a l’alumnat que necessita ajuda per assolir els continguts, però també existeix aquest grup que assoleix les matèries acadèmiques més ràpidament que la resta». Passa a vegades, com observa Gina Giménez, que alguns d’aquests alumnes poden perdre la motivació cap a l’estudi i pot derivar en un absentisme en els casos més greus. Projectes com Icària, segons hi afegeix la professora, els permeten resoldre problemes reals i tenir més responsabilitats.

Icària els proposa treballar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marca l’agenda 2030. Tal com ho descriu Gina Giménez: «Si s’escau, connectarem algunes matèries de les classes ordinàries amb contingut del projecte Icària per tractar aquests temes. El grup d’alumnes explicarà el desenvolupament sostenible a la resta i des de ciències es tractarà el tema amb més profunditat. Al cap i a la fi, ells hi treballen, però la idea és enriquir tot l’alumnat. Es crearan sinergies que s’aprofitaran a les assignatures».

La idea és abordar tres grans projectes durant el curs, dins el marc d’Icària. El primer és promocionar els ODS des d’una exposició que la Diputació de Girona va instal·lar temporalment a l’institut. Els alumnes hauran de proposar un projecte que farien a Figueres sobre sostenibilitat i medi ambient. El segon bloc està enllaçat amb el primer, ja que consisteix a presentar al Museu de l’Empordà aquesta idea sobre sostenibilitat. I el tercer es basa a ajudar a produir i dinamitzar l’exposició Made in Figueres, que s’instal·larà també al Museu de l’Empordà dins el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres.

Per posar en marxa aquesta iniciativa, hi ha hagut alumnes que han quedat fora de la selecció del grup de treball, tot i complir amb algunes de les característiques i ítems que es requerien per entrar al projecte. Al capdavant d’aquest programa innovador del Narcís Monturiol hi ha quatre professors, Neus Pagès, M. Àngels Vila, Albert Alegrí i la mateixa Gina Giménez. El fet que el grup de docents sigui ampli els dona la possibilitat que hi hagi mobilitat i poder atendre a tot l’alumnat d’altes capacitats i no només sempre als mateixos. Els vint alumnes del projecte se separen en dos grups que comprenen totes les edats, fet que permet que a cada sessió hi hagi entre dos i quatre professors per cada deu alumnes. Les sessions consten de dues hores setmanals dins l’horari lectiu. El professorat els adapta la feina i la docència que es perden en fer aquestes dues hores perquè tingui el mínim impacte possible sobre el seu rendiment ordinari. I ara que els alumnes ja han fet els primers exàmens d’aquest curs s’ha pogut comprovar com el seu rendiment no ha baixat a la resta d’assignatures, i per això els professors impulsors ho valoren com un èxit.

La motivació com a objectiu del treball amb l’alumnat

El projecte Icària de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres va adreçat als alumnes amb alt potencial, i s’hi dediquen dues hores setmanals dins l’horari lectiu. Els professors implicats veuen aquest projecte com «una via que permetrà que els alumnes d’altes capacitats estiguin més motivats amb els estudis». A més, segons els mateixos professors, beneficiarà tot l’alumnat de l’institut, ja que els nois i les noies del grup Icària faran difusió del que tracten a la resta de companys.