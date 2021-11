Aquest divendres, 5 de novembre, l'alcaldessa de Ventalló, Mei Costa, ha mantingut una reunió amb la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, i la consellera comarcal d'Educació, Júlia Gil, en què han parlat sobre la necessitat d'aconseguir que el Departament d'Educació doni llum verd a la construcció d'una nova escola. Actualment, l'equipament educatiu del municipi presenta deficiències infraestructurals a causa de la seva antiguitat i, com a conseqüència d'això, no pot oferir els serveis amb la qualitat que tant l'equip docent com el propi consistori voldrien. «En aquesta reunió, hem parlat del problema de l'escola i de com el Consell Comarcal ens pot ajudar, donant-nos suport per tal que els Serveis Territorials d'Educació i el propi Departament ens escoltin. Hem parlat també sobre com s'ha pogut arribar fins aquí i quines solucions d'urgència caldria donar», ha explicat Mei Costa.

Per la seva banda, Sònia Martínez ha avançat que la situació d'espera en què es troben a Ventalló és «preocupant» i, per això, s'ha compromès a acompanyar l'alcaldessa ventallonina fins a la delegació d'Educació a Girona per exposar la necessitat d'un equipament educatiu que té aquest petit municipi de l'Alt Empordà. La reivindicació d'una nova escola es va accentuar el curs passat.