El projecte comunitari d'alfabetització digital Tic-Tac, que té lloc per segona vegada al municipi de Sant Pere Pescador, compta amb 14 participants, que es formaran en habilitats TIC i amb qui es començarà un procés de treball comunitari.

El juny passat es va donar per finalitzat la prova pilot del Tic-Tac: Projecte comunitari d’alfabetització digital a Sant Pere Pescador amb la participació de 14 dones. Els bons resultats d’aquesta primera edició, finançada pel programa Benestar i Comunitat del Dipsalut, han obert la porta a la celebració d’aquesta segona edició.

El projecte, elaborat i dinamitzat pels professionals d’acció comunitària, d’acollida i la mediadora intercultural de l’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal, permet obrir una finestra a la formació en habilitats TIC i la garantia d’un equipament digital, a través d’un curs de 50 hores d’alfabetització digital i la cessió d’un ordinador portàtil a cada participant.

Atenent el vessant comunitari, el projecte vol generar un espai de confiança entre les veïnes on compartir les seves experiències, inquietuds, necessitats i demandes més específiques més enllà de l’alfabetització digital. L’acompanyament garanteix una mirada interseccional, utilitzant una metodologia participativa i dinàmica que garanteixi l’escolta de les necessitats sentides de les participants.

Una vegada finalitzada les sessions formatives es preveu mantenir el seguiment en format virtual i alhora facilitar un espai de trobada amb les persones participants, per tal de donar resposta a les necessitats i demandes que hagin sorgit en el procés d’acompanyament.

Una de les demandes detectades en la primera edició del Tic-Tac va ser l’obertura d’un espai per a dones, un espai on trobar-se, compartir i fer activitat esportiva. L’equip d’acció comunitària treballa doncs per a facilitar i garantir l’acompanyament a aquesta i d’altres necessitats que emergeixin en el marc de les sessions.