Una mare de Vilafant demana a Ensenyament que s’escolaritzi la filla, de 5 anys i amb Transtorn d’Espectre Autista (TEA), a un centre d’educació especial. Està escolaritzada a l’escola Sol i Vent de Vilafant. Des del departament d’Educació de la Generalitat responen que està ben atesa i que l’Equip d’Atenció Primària (EAP) en fa seguiment. Des de l’Ajuntament però, han demanat que s’agilitzi el tema perquè constaten que l’escola atén el millor que pot la nena però no té els recursos necessaris. Reclama a Ensenyament que posi els recursos o agilitzi l’obtenció de plaça.

«TEA Greu, la nena per la seva gravetat clínica hauria d’anar a una escola d'educació especial». És la conclusió d’un informe pediàtric recent.

La Monique té una discapacitat del 65%, és no verbal, té un problema de conducta i un problema sensorial. Ho explica la mare que ha mantingut múltiples reunions amb Educació per aconseguir una plaça al CEE Mare de Déu del Mont, també a Vilafant, que aten a nens amb necessitats d’educació especials.

Cursa P4 en una aula amb deu nens amb educació inclusiva. Però el problema és que això requereix de recursos que, segons la mare i confirma l’Ajuntament, no hi ha. El centre no té cap aula de Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva (SIEI) i únicament compta amb vetlladores, una figura que és la persona encarregada de donar suport a tot l’alumnat que necessita un suport més individualtizat dins l’aula per poder seguir els diferents continguts.

La mare hauria de poder escollir si prefereix l’educació inclusiva o en un centre d’educació especial. Hi ha d’haver un diagnòstic TEA i un dictament de l’EAP. Hi ha escoles ordinàries que tenen Unitats de Suport a l’Educació Especial (UCES), que són aules de suport funcional dotades amb un professor d’educació especial i un auxiliar. Aquest no és el cas de Vilafant.

Educació: Està ben atesa

Educació, a qui s’ha adreçat Diari de Girona, publicació del mateix grup editorial que aquest Setmanari, només responen que «l’infant està ben atès i que l’EAP en fa seguiment».

L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha posat de manifest que «sí que és cert que té dificultats i l’escola té els recursos que té, i fa el que pot». Segons Cantenys a l’Ajuntament se’ls ha informat que s’ha fet la petició perquè vagi a l’escola Mare de Déu del Mont.

L’escola de Vilafant «tenen els recursos que tenen, dues vetlladores, i encara no, i atenen la nena el millor que poden». Per això, és clara i diu que «Educació que hi posi els recursos que hagi de posar perquè aquesta família té tot el dret que pugui ser atesa amb tots els recursos i si no és així que Ensenyament faci alguna cosa».