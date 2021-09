El programa de tardor de l’Aprenem Jugant reuneix un total d’onze activitats que recorren diferents temàtiques i experimentacions. Tallers d’art i ciència, de construcció a gran escala, de geometria amb el sistema Zometool, de vibració i producció del so musical, d’experimentació dels sentits, o d’elaboració d’un llibre tridimensional, són alguns dels tallers que s’impartiran per a alumnes des de P3 fins a 3r d’ESO, d’acord als seus interessos i capacitats. Es tracta d’activitats pensades per donar resposta a les inquietuds i curiositat dels participants, potenciant la vocació per interessar-se i aprendre constantment, més enllà de l’activitat escolar formal.

Demà, divendres 1 d’octubre, s’obren les inscripcions per participar en els tallers i activitats que el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Roses ha preparat per a aquesta tardor dins el programa educatiu Aprenem Jugant. Enguany l’oferta lúdico-educativa del progama ofereix una desena d’activitats per a diferents franges d’edat basades en l’experimentació que, d’una manera divertida i vivencial, apropa els infants i joves a l’art, l’arquitectura, la natura, la ciència, la matemàtica o el patrimoni cultural. Les inscripcions es poden realitzar, preferentment online, fins al 5 d’octubre.

L’Aprenem Jugant s’ofereix a Roses des de l’any 2013 en el marc del Pla Educatiu Municipal, partint de l’objectiu de convertir la població en un espai d’aprenentatge permanent. Les activitats, formulades des de l’educació no formal, s’adrecen a interessar i divertir els alumnes, però també a crear un àmbit educatiu integrat per famílies, escola i entorn, motiu pel qual algunes de les activitats s’obren també als pares i mares que vulguin acompanyar els seus fills en aquesta experiència. En aquest sentit, enguany destaquen dues propostes on la participació de les famílies és molt important Petits grans projectes i Ruta dels dòlmens i menhirs de Roses.

El regidor d’Ensenyament de Roses destaca que "aquest trimestre hem proposat activitats que repercuteixin en l’aprenentatge de manera divertida i fora de l'àmbit escolar perquè els nostres nens i nenes, també acompanyats de les seves famílies, aprenguin mentre s´ho passen bé jugant".

Tots els tallers impartits són dinamitzats per professionals, entitats o empreses especialitzades en cadascuna de les matèries i es divideixen en funció de les franges d'edat, atenent les característiques i necessitats de cada grup. Per participar en els tallers cal inscripció prèvia, que es pot realitzar preferiblement online a través de la web inscripcions.roses.cat, de l’1 al 5 d’octubre, o bé presencialment al SAC de 8 a 14 h (cal demanar cita prèvia). Totes les activitats són gratuïtes però les places són limitades i requereixen inscripció prèvia. Després d’aquest període, en cas que quedin places vacants, s’obrirà un nou termini d’inscripcions per a infants i joves no empadronats a Roses.