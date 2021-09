El Primer Premi Fedefarma 2021 al compromís social de tot Catalunya ha reconegut el projecte Música per Recordar que es duu a terme a l’institut Ramon Muntaner de Figueres des de fa cinc anys. Fedefarma ha valorat i premiat l’esforç dels alumnes durant el curs i la tasca voluntària que durant l’estiu han dut a terme la farmacèutica de Lladó Agnès Aldrich Tomàs, la professora Mercè Martí Palagós d’aquest institut i l’alumna Núria Giró acompanyada dels seus avis. «Estic molt contenta sobretot pels estudiants participants, l’institut, totes les persones que hi han col·laborat, i especialment per poder alegrar un xic el dia a dia de la gent gran» ha destacat Mercè Martí en conèixer la decisió del jurat.

Estimulació sensorial

Durant tot l’any estudiants i voluntaris porten al Centre Alzheimer Alt Empordà ranxeres, havaneres, cançons i melodies catalanes, sardanes i peces clàssiques amb piano, ja que la música és un potent estimulador sensorial, assenyalen els impulsors del projecte. L’import del premi es destinarà totalment a enriquir i millorar les interpretacions que continuaran tot aquest curs, festes de Nadal, setmana santa i estiu.

Aquesta iniciativa neix amb la idea d’acompanyar les persones amb Alzheimer a través de la música on poden recordar les melodies de la seva joventut, balls o poemes. Malgrat que vagin perdent la memòria gradualment, amb les velles melodies poden recuperar sensacions, il·lusions i sentiments del seu passat.

La iniciativa dels joves forma part d’un projecte que es va posar en marxa el curs 2016-2017. Sobretot l’any passat, malgrat les dificultats, es va fer més necessari que mai» assenyala la professora Mercè Martí, ja que les seqüeles emocionals, psicològiques i físiques del confinament han marcat la qualitat de vida de la gent gran. «L’any passat la sintonia entre alumnes i avis va ser tanta que va valer la pena seguir amb el projecte virtualment, ja que no podíem fer-ho d’una altra manera. L’enriquiment és mutu i gràcies a la tecnologia vam poder seguir connectats per la música». Aquest curs el projecte es reprèn amb la mateixa il·lusió de sempre, assenyala Martí, i «amb la gratificació de poder seguir endavant».

Compartir experiències

Des de l’Associació de Malalts d’Alzheimer i Família «vivim aquest projecte com una activitat molt engrescadora, ja que són eines d’intervenció psicosocial que afavoreixen la socialització entre usuaris i alumnes, en les quals comparteixen una experiència en la qual la música és l’eina que facilita aquest contacte» destaca la psicòloga del centre Núria Juanola.