Dance Me Figueres, l’escola de dansa de Sonia Navarro, ha arrencat el nou curs 2021-2022 d’una manera més normal i encoratjadora. Amb la seva essència i filosofia de sempre, el professorat té com a objectiu que els alumnes gaudeixin al màxim de la dansa urbana, es formin dins la diversitat d’estils i se sentin com a casa seva.

Des del dilluns 6 de setembre, l’escola Dance Me ha iniciat les classes amb nous horaris i grups. A més, s’ha transformat la zona verda a l’aire lliure, oferint un entorn acollidor amb cadires i taules per tots els alumnes i familiars que hi vulguin passar l’estona prèvia a les classes.

Pel que fa a l’equip docent del centre, hi trobem noves incorporacions, l’Àgata i la Carla Rodà i l’Ainhoa Wilczek, que s’afegeixen a la Maria Baso, Marta Fores, Cristina Zamora, Helena Terradas, Judith Cateura i a la directora Sonia Navarro.

Les inscripcions per a aquest nou curs es mantenen obertes i durant els mesos de setembre i octubre tens l’oportunitat d’anar-hi i conèixer les seves instal·lacions, la seva filosofia i el seu funcionament. Pots contactar amb l’escola a través del seu correu electrònic , a través de WhatsApp al número i a través del seu perfil d’Instagram on s’anomena .

Nota Covid

Dance Me segueix el protocol Covid marcat per l’administració pública per tal de garantir un entorn segur per alumnes, professors i tot l’equip.

DANCE ME FIGUERES

ADREÇA: Carrer Vilamaniscle, Nau 1.3, de Figueres

TELÈFON: 872 989 569

WHATSAPP: 640 711 932

WEB: www.dancemefigueres.com

CORREU: info@dancemefigueres.com

INSTAGRAM: @dancemefigueres