Ballar és una de les activitats més ancestrals de la nostra civilització. El ball és una eina de socialització que ajuda a reforçar amistats i crear-ne de noves. També és útil per a estar en forma i viure un procés constant de millora personal amb cada pas après i amb cada giravolta reeixida. Ho saben prou bé tots els alumnes i usuaris de l’escola Ballem Junts de Vilafant que dirigeix Josep Corominas en un ambient familiar i amb un notable èxit, des de fa anys.

L’escola de ball inicia ara un nou curs, amb grups reduïts i «amb ganes renovades, amb molta il·lusió per ensenyar i compartir moltes coses i sempre en un ambient de bona entesa i de màxima seguretat per prevenir la pandèmia», explica el director i professor del centre. La matrícula per aquest curs és gratuïta i les inscripcions estan obertes mentre hi hagi places disponibles.

L’escola Ballem Junts ofereix classes de nombroses especialitats, totes les tardes i vespres dels dies laborables i els caps de setmana, quan es converteix en una sala en la qual tothom pot ballar lliurement. Els balls de saló, la salsa, la bachata, les danses especials per als nuvis com a preparació per al dia especial del casament o les classes particulars, s’afegeixen a l’oferta de balls en línia per a les persones que hi volen participar individualment, sense anar-hi acompanyades per una parella.

Ballem Junts està situat en un modern local del carrer Caterina Albert de Vilafant, just a tocar la carretera N-260 que travessa la població i a molt pocs minuts de Figueres. Disposa d’un ampli parcament públic exterior i excel·lents obertures per a garantir un clima distès i segur.

Desplaçaments especials

El centre també programa sortides especials en grup. Per al pròxim 17 d’octubre hi ha previst un desplaçament en autocar fins a Barcelona per a assistir a la representació del musical Billy Elliot, al Teatre Victòria, un espectacle que acumula èxits i encomana la màgia del ball des del primer fins al darrer moment. «Ens fa il·lusió anar-hi i encara tenim places disponibles per si algú s’anima a acompanyar-nos», diu Josep Corominas.

Ballem Junts

ADREÇA: carrer Caterina Albert 11-13. Vilafant

TELÈFON: 696 522 558

WEB: www.ballemjunts.com