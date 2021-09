Tres gironins han creat una aplicació per a alumnes de primària i secundària per tal d'ajudar-los en les assignatures que més els costa i reduir el risc de fracàs escolar. Grader permet fer un seguiment personalitzat de l'estudiant i genera una agenda digital que fa que tant l'alumne com el professor com els pares o tutors del jove sàpiguen l'evolució que va tenint. En aquest sentit, si el jove falla en algun aspecte concret, el professor hi pot incidir de manera específica per tal de poder millorar. El docent pot demanar als alumnes que facin els exercicis que han entrat els inventors de l'aplicació i que és el de competències bàsiques del Departament d'Educació, o pot posar noves tasques que s'hagin de resoldre.

Els alumnes de primària i secundària que tinguin dificultats en alguna assignatura tenen des d'aquest proper curs una nova eina. Grader és una aplicació per a dispositius electrònics creada per tres gironins que ajuda a l'alumne que té dificultats en alguna matèria concreta. De fet, és una eina que també ajuda al professor, ja que permet fer un seguiment de l'alumne. També ofereix una visió «coral» al docent, ja que si veu que hi ha algun aspecte d'una assignatura determinada que part de la classe falla, pot repensar les classes i millorar-les.

Actualment, Grader compta amb banc de competències bàsiques de la Generalitat, perquè aquells estudiants que ho necessitin puguin repassar els conceptes que no tenen clars. Tot i això, si el professor vol, pot incorporar preguntes o exercicis que després els joves responen i treballen a casa.Un cop han acabat les tasques que el docent els ha encomanat, els estudiants reben una qualificació amb les respostes encertades i les que no han fet bé. Uns resultats en format PDF que també reben els pares o els tutors de l'estudiant i el professor.

«D'aquesta manera ens podem centrar en aquells aspectes que més els pot costar o en els que cal incidir més», explica en David Amores, professor i un dels inventors de Grader. Totes les qualificacions es registren en una agenda digital del jove i així es pot fer un seguiment «acurat» de com està evolucionant.

Ràpida, intuïtiva i per a tots els estudis

En Josep Lluís Jorge és un altre dels socis de Grader. Ell és informàtic i explica que es tracta d'una eina «molt intuïtiva i fàcil de manejar». La idea, explica Jorge, és que sigui «àgil per a alumnes i professors» i que permeti treballar amb facilitat a uns i altres. El tercer soci de l'aplicació és un empresari, en Carles Colomina. De moment, Grader es troba en format gratuït, però si es vol tenir accés a més opcions cal fer un petit pagament.

La idea dels tres inventors de Grader és poder treballar amb escoles i, sobretot, instituts, ja que es tracta d'una aplicació destinada a secundària. De moment, ja han trobat dos centres que han mostrat interès amb Grader. Una de les principals característiques que té Grader, expliquen els seus inventors, és que permet adaptar-la a qualsevol estudi.

«Nosaltres ens hem centrat en primària i secundària, però es pot aplicar a molts àmbits, com l'universitari, estudis de formació professional, acadèmies d'oposicions o fins i tot la formació en empreses», assenyala Amores.