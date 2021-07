Un nen superdotat d’11 anys, el belga Laurent Simons, conegut pels seus plans d’acabar una carrera universitària en nou mesos, en lloc de 3 anys, va obtenir la seva llicenciatura en Física a la Universitat d’Anvers amb una mitjana de 9 sobre 10 i en un sol curs, com s’havia fixat, segons Efe.

El jove ha assegurat que ja ha finalitzat la seva carrera en Física i ho va fer amb honors, aconseguint un diploma amb ‘cum laude’ en menys d’un any, quan aquesta llicenciatura requereix en general un mínim de tres anys, i va remarcar a l’agència neerlandesa ANP que continuarà a la mateixa universitat flamenca per fer un màster en Física, del qual «ja ha completat fins i tot algunes assignatures.

Simons va començar l’escola primària a l’edat de 4 anys i va accedir a l’equivalent a un institut de secundària, el Sint-Jozef Humaniora de Bruges, amb només sis anys, i va completar aquesta etapa en 18 mesos, quan això s’obté en vuit anys, abans d’entrar a la universitat amb 9 anys.

«Aconseguir el seu objectiu»

No sap quan li portarà acabar el seu màster ara, però assegura que no ho fa per batre un rècord, sinó per «aconseguir el seu objectiu», que és «poder reemplaçar tantes parts del cos com sigui possible amb òrgans fabricats», assegura.

El jove també va ser notícia fa dos anys, quan una disputa entre els seus pares i la Universitat TU Eindhoven el va obligar a abandonar els seus estudis d’Enginyeria Elèctrica als Països Baixos.

El jove va explicar llavors que, després de prometre-li que podria obtenir el seu títol abans del seu desè aniversari –el 26 de desembre del 2019–, la universitat neerlandesa li va enviar un correu electrònic en el qual li indicava que els professors havien d’ajustar l’horari d’aprenentatge perquè pogués graduar-se a mitjans del 2020, nou mesos després del seu objectiu.

Més temps

Com a argument, el centre universitari holandès va assegurar que el jove necessitava més temps per desenvolupar les habilitats que pertanyen a la fase final de l’estudi, com la «comprensió, la creativitat i l’anàlisi crítica», i que el contrari hauria sigut «una pressió excessiva» sobre aquest nen, que només tenia nou anys en l’època.

Els pares van iniciar llavors immediatament negociacions amb diferents universitats per enviar el seu fill a completar la seva llicenciatura, amb Israel i els Estats Units com dues de les destinacions favorites, però finalment va acabar triant Anvers.

Laurent no és el primer nen en completar una gesta així: el 1994, el nord-americà Michael Kearney es va graduar amb 10 anys a la Universitat d’Alabama del Sud, on va estudiar Antropologia i va ser distingit amb el «World Guinness Record» al graduat universitari més jove.