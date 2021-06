Un total de 91 centres han tancat per incidències relacionades amb la Covid-19 aquest curs. Representen l'1,8% del total, ja que el 98,2% dels centres s'han mantingut oberts tot el curs. Educació ha destacat que les escoles d'educació infantil i primària que han tancat han estat rurals i ha afirmat que no s'ha tancat cap institut. El punt màxim d'afectació es va donar el 31 d'octubre del 2020, quan els alumnes que van assistir als centres de forma presencial van ser el 94,3% del total. Aquest dia hi havia 3.504 grups confinats, d'un total de 72.000. En l'àmbit econòmic, s'han destinat 613 MEUR addicionals i les partides més grans s'han destinat al pla digital (185 MEUR) i a l'increment de plantilles als centres públics (164,5 MEUR).

En total s'han fet 8.258 noves contractacions, de les quals 5.417 docents, 1.265 personal d'atenció educativa, 1.239 de monitoratge i 337 de personal d'administració i serveis. D'altra banda, es van identificar 82.258 treballadors en actiu que van signar declaracions responsables de vulnerabilitat, dels quals 11.793 han estat valorats mèdicament al llarg del curs perquè formaven part dels grups vulnerables.

Sobre el pla digital, Educació ha destinat 179 MEUR – 6MEUR més en altres mesures extraordinàries-. En total s'han distribuït 44.357 sistemes MIFI de connectivitat a alumnes vulnerables, 203.834 portàtils a alumnes, 71.042 a docents i 2.400 a les direccions. A més, s'han repartit 700 panells interactius i s'ha implantat un nou servei de suport i gestió al 40% dels centres.

Pel que fa al pla de millora d'oportunitats educatives, ha permès dotar de més recursos econòmics i professionals 517 centres d'educació infantil, primària i secundària. El pla ha comptat amb una inversió de més de 48 MEUR. Avaluació de la implantació de l'atenció inclusivaD'altra banda, el Consell Executiu d'aquest dimarts ha aprovat destinar 74.097 euros per a la contractació d'un servei d'avaluació de la implementació de les mesures i suports intensius vinculats al decret que regula la atenció inclusiva de l'alumnat. Aquest servei permetrà dur a terme un anàlisi i avaluar quin és el grau d'implantació del decret pel que fa a mesures i suports aplicats. Aquesta despesa es farà amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs. En concret, 18.524,50 euros corresponents als 2021 i 55.573,49 al 2022.