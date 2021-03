Joves de 2n d'ESO acompanyen un grup d'àvies al cine

Els alumnes de 2n d'ESO de l'institut Ramon Muntaner de Figueres que participen en la tasca de voluntariat «Ens fem companyia» han animat les àvies amb les quals es relacionen periòdicament per telèfon a anar al cinema plegats. Las Vegas ha ofert una projecció per a ells el darrer dia del trimestre abans de les vacances de Setmana Santa, amb una sessió matinal.

En aquesta activitat, que s'ha denominat «Cinema per recordar», han participat també els estudiants que cada dijous s'apropen a l'Asil Vilallonga per animar els seus residents amb serenates des del jardí. Es dona la curiosa circumstància que la trobada al cinema ha servit, a part de gaudir d'una experiència intergeneracional, perquè alguns dels estudiants i les àvies amb les quals parlen per telèfon i es fan companyia es vegin per primera vegada cara a cara. «Ha estat molt emotiu, sobretot perquè ha estat la primera vegada que fem una trobada per anar al cinema. En temps de covid és important dir que ha estat un èxit. Hi havia àvies que feia molt de temps que no anaven al cinema i han estat encantades de poder-hi tornar», ha comentat la professora Mercè Martí, coordinadora del projecte «Ens fem companyia».