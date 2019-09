BOT Gym arrenca amb força el seu segon curs a Figueres

El segon curs del centre esportiu figuerenc BOT Gym arriba carregat de novetats, amb la voluntat d'oferir una gran varietat d'opcions per als amants de l'activitat física i de l'adrenalina.

El gimnàs, l'únic de Figueres d'aquestes característiques, ofereix una escola de gimnàstica artística i de circ; formació en elements aeris com teles, cèrcol, corda i trapezi; sessions de condicionament físic, Unnata Aerial Ioga i esports urbans com tricking, cal·listènia, parkour i freerun, slackline i llit elàstic.

Les instal·lacions es caracteritzen per estar equipades amb mecanismes d'última generació que permeten practicar esport sense risc. A més del terra de molles de gimnàstica esportiva, air trick, llits elàstics màster, bag jump, aparells de gimnàstica artística, zona parkour i freerunning, estructura per acrobàcies aèries i una sala polivalent. A part d'aquests elements, BOT Gym també té un parc indoor de barres, un dels únics a tot l'estat. Podeu seguir-los a Instagram al compte @BOT_GYM.



Explorar els propis límits



Per a aquest curs escolar, el BOT ofereix totes les seves activitats a menuts, joves i adults de la comarca. Per un costat, potencien els esports urbans per gaudir i crear amb el cos figures inimaginables, urban kids, urban joves i urban adults. BOT també obre a tothom el món del circ, perquè es pugui volar amb el cos i la imaginació. El centre també és la primera escola de gimnàstica artística i gimnàstica trampolí de la ciutat, on es poden desafiar els propis límits.



La mirada educativa



BOT Gym està dirigit per un grup de professionals de l'esport, del moviment, l'art i l'educació en el lleure. A tots ells els uneix la mirada educativa i la pedagogia fonamentada a oferir una experiència enriquidora a tots els participants.

L'acompanyament pedagògic és un valor fonamental a BOT, i aquesta és una la causa per la qual l'equip de professors que hi treballen està en formació continuada. L'equip vol oferir a la ciutat de Figueres i a la comarca de l'Alt Empordà un centre d'experimentació motriu on tothom, tingui la condició física que tingui, pugui gaudir del cos en moviment.

El moviment, sumat a la creativitat, l'art, la tècnica i les instal·lacions que s'ofereixen a BOT Gym el converteixen en el lloc ideal per a activar el cos i la ment.



BOT Gym