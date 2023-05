Tant si sou propietari com llogater, l’agència immobiliària Andrea Zaninelli us ajudarà a trobar el millor inquilí per casa vostra o a trobar la casa ideal per a qualsevol etapa de la vostra vida.

L’empresa és especialista en la comercialització d’immobles a la zona de l’Alt Empordà. Disposa d’una àmplia cartera de propietats i d’un equip de professionals altament qualificats i amb una llarga trajectòria en el sector. Ofereixen un tracte proper i personalitzat als seus clients.

Serveis per a propietaris

Si teniu immobles i els voleu vendre o llogar Andrea Zianinelli us ofereix un servei integral i personalitzat: posada a punt de l’immoble, inspeccions generals en la sortida de l’inquilí, gestió adaptada a les necessitats del client, assessorament, gestió de la documentació legal i servei de manteniment de la llar.

Serveis per a inquilins

Si, per altra banda, busqueu llogar un immoble, els seus experts us ajudaran a trobar un pis o casa perfectes per a vosaltres. "El lloguer és sempre una opció segura que us permetrà no fer una inversió a llarg termini i us ofereix certa llibertat de moviment", expliquen els responsables de l’empresa. A la seva web, trobareu una selecció actualitzada de propietats disponibles per llogar. Si tot i això no trobeu el que esteu buscant, podeu contactar-hi per telèfon, correu electrònic o WhatsApp.

En aquest sentit, si teniu una empresa i busqueu un local, Andrea Zaninelli també en té de disponibles.