Aprop Gestions i Serveis és una empresa que es dedica principalment a l’administració i gestió de Comunitats de Propietaris. Els seus valors es basen en la proximitat, la transparència, l’arrelament al territori i l’expertesa en la seva gestió. El seu objectiu principal és apoderar les comunitats en la seva presa de decisions, amb el seu corresponent seguiment i assessorament, per tal que la comunitat sempre tingui l’última paraula, i el poder de decisió final.

L’empresa està inscrita en el Col·legi d’Administradors de Finques de Girona i dona un servei integral a les comunitats, des de la seva constitució inicial, fins a la seva gestió econòmica, passant per l’assessorament tècnic i jurídic, inspeccions, reparacions, estalvi energètic, control de la morositat judicial i extrajudicial, gestió d’incidències, entre altres. També en la gestió de conflictes de convivència i mediació comunitària, que és una de les altres branques que també inclouen en els seus serveis.

En aquesta línia, estan inscrits a l’Associació de Professionals de la Mediació i la Resolució de Conflictes de Catalunya, i han donat servei a diverses administracions públiques de la província de Girona, com Salt, Figueres o Anglès.

Els bons resultats i la seva experiència els ha permès iniciar nous projectes en matèria d’habitatge com els que duen a terme en alguns ajuntaments de la comarca de l’Alt Empordà: serveis d’actuacions adreçades a l’accés, el manteniment i la gestió de l’habitatge social a través de parcs immobiliaris municipals. Aprop també té coneixements i experiència en la gestió i dinamització d’entitats sense ànim de lucre, especialment, amb associacions veïnals i culturals de Figueres. Així, un dels grans projectes que van dur a terme va ser la direcció i gestió de l’Hotel d’Entitats que es va desenvolupar a l’Espai Cívic Teatre Bon Pastor de Figueres (2017-2019).

El seu equip tècnic està format per professionals d’àmbits molt diversos. Aquesta perspectiva interdisciplinària els permet treballar de forma holística, i els dona un gran valor afegit en les seves actuacions.

Aprop té les seves oficines a l’avinguda Mare de Déu de Montserrat, 3, de Figueres, on disposa d’un espai per reunir-se i celebrar assemblees, reunions, conferències i presentacions sense cost per als seus clients.